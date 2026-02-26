F1: Cadillac “está exausta” antes mesmo do início da temporada de 2026: “Eles estão acabados”

Jornalista de Fórmula 1 e narrador da Indy, Will Buxton sugeriu que a Cadillac já está enfrentando desafios causados não apenas por seus padrões de trabalho transatlânticos, mas também pela ética de trabalho esperada de sua administração nos Estados Unidos.

“A equipe está exausta. Eles estão acabados”, disse ele no podcast Up to Speed .

Após uma série de testes bem-sucedidos no Bahrein, a equipe americana começa a temporada de 2026 em março como a 11ª equipe da F1, após aprovação no início de 2025. Com o apoio da General Motors e da TWG Motorsport não faltam recursos e, com a Ferrari fornecendo suas unidades de potência enquanto a equipe trabalha em seu próprio motor, o time está em uma posição sólida para começar. Com Sergio Pérez e Valtteri Bottas, uma dupla experiente para o primeiro ano, a posição da equipe também fica fortalecida.

Mas Buxton, conversando com David Coulthard e Naomi Schiff, não está tão confiante na complicada configuração da equipe, questionando se a cultura do time está esgotando as pessoas. Com funcionários espalhados pelos EUA (em Fishers, Indiana, Concord, Carolina do Norte) e também no Reino Unido, o britânico identificou pontos fracos decorrentes dessa configuração.

“Ter três bases não é uma estratégia otimizada para nenhuma equipe, muito menos para uma totalmente nova”, disse ele. “E você tem duas questões distintas, eu acho, com a forma como a Cadillac, como equipe americana, vai se sair. Uma é a cultura de trabalho americana, que é a de não haver tempo livre. Você trabalha, continua trabalhando, se desgasta até o fim. 'Família?' Que família? Você trabalha".

"Mas você também tem a mentalidade da F1, que é: se não gosta, vá fazer outra coisa, porque vamos encontrar alguém mais jovem e mais barato que faça o trabalho que você não quer ou não está disposto a fazer", acrescentou.

De acordo com suas fontes, a equipe está começando a enfrentar dificuldades antes mesmo do início da temporada. “A equipe está exausta. Eles estão acabados. E a temporada nem começou", explicou.

Porém, a Cadillac está bem ciente do desafio que enfrenta ao entrar no campeonato ao lado de 10 equipes altamente experientes e motivadas.

“É preciso assumir que qualquer equipe nova que entrar ficará em último lugar”, disse o chefe da equipe, Graeme Lowdon, no ano passado. “Caso contrário, o que deu errado em outro lugar? ... Estamos tentando ser o mais competitivos possível, mas somos realistas. Sabemos como é difícil".

Em relação às dificuldades que surgirão por estar espalhada por diferentes fusos horários, a equipe criou uma estrutura de gestão totalmente nova, focada em limitar a necessidade de comunicação entre muitas camadas de gestão.

“Precisamos de um engenheiro aqui (no Reino Unido) conversando com um engenheiro em Charlotte e outro em Warren, Michigan, ou eventualmente em Fishers (Indiana). Por isso, buscamos ter uma estrutura de gestão muito plana. Ela é altamente inspirada no projeto Apollo... OK, não estamos colocando um homem na Lua, mas às vezes parece que estamos", falou Lowdon.

