Fórmula 1 GP da Holanda

F1: Cadillac estreará com dupla mais velha do grid; entenda

Equipe americana terá formação de veteranos para próxima temporada, com Sergio Pérez e Valtteri Bottas

Andrei Gobbo
Editado:

Sergio Pérez e Valtteri Bottas serão os pilotos da dupla da estreia da Cadillac na Fórmula 1, como divulgado pela nova equipe americana nesta terça-feira (26). Com isso, a escuderia estadunidense começará na F1 com a dupla mais velha do grid de 2026, mesmo com possíveis alterações nos outros times.

A partir de 28 de agosto, Bottas terá 36 anos de idade, enquanto Pérez já possui 35 anos completos. Com isso, a equipe tem a soma de idade de 71 anos, a maior da F1.

A equipe que chega mais próxima (e empata dependendo da data) é a da Aston Martin, que tem Fernando Alonso, com 44 anos, e Lance Stroll, que tem 26 anos, totalizando 70 anos.

Já a equipe com a menor soma de idade na F1 é, não surpreendentemente, a Racing Bulls, com apenas 43 anos de idade (20 anos de Isack Hadjar e 23 anos de Liam Lawson), seguidos por Mercedes, com 47 anos totais, e Haas, com 47. Veja a lista completa!

Equipes Pilotos Soma de idades
Cadillac Valtteri Bottas e Sergio Pérez 71 anos
Aston Martin Fernando Alonso e Lance Stroll 70 anos
Ferrari Charles Leclerc e Lewis Hamilton 67 anos
Williams Alex Albon e Carlos Sainz 59 anos
Audi/Sauber Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto 58 anos
Red Bull Max Verstappen e Yuki Tsunoda 52 anos
Alpine Pierre Gasly e Franco Colapinto 51 anos
McLaren Lando Norris e Oscar Piastri 49 anos
Haas Esteban Ocon e Oliver Bearman 47 anos
Mercedes George Russell e Kimi Antonelli 46 anos
Racing Bulls Isack Hadjar e Liam Lawson 43 anos

 

 

Filtros