F1: Cadillac estreará com dupla mais velha do grid; entenda
Equipe americana terá formação de veteranos para próxima temporada, com Sergio Pérez e Valtteri Bottas
Sergio Pérez e Valtteri Bottas serão os pilotos da dupla da estreia da Cadillac na Fórmula 1, como divulgado pela nova equipe americana nesta terça-feira (26). Com isso, a escuderia estadunidense começará na F1 com a dupla mais velha do grid de 2026, mesmo com possíveis alterações nos outros times.
A partir de 28 de agosto, Bottas terá 36 anos de idade, enquanto Pérez já possui 35 anos completos. Com isso, a equipe tem a soma de idade de 71 anos, a maior da F1.
A equipe que chega mais próxima (e empata dependendo da data) é a da Aston Martin, que tem Fernando Alonso, com 44 anos, e Lance Stroll, que tem 26 anos, totalizando 70 anos.
Já a equipe com a menor soma de idade na F1 é, não surpreendentemente, a Racing Bulls, com apenas 43 anos de idade (20 anos de Isack Hadjar e 23 anos de Liam Lawson), seguidos por Mercedes, com 47 anos totais, e Haas, com 47. Veja a lista completa!
|Equipes
|Pilotos
|Soma de idades
|Cadillac
|Valtteri Bottas e Sergio Pérez
|71 anos
|Aston Martin
|Fernando Alonso e Lance Stroll
|70 anos
|Ferrari
|Charles Leclerc e Lewis Hamilton
|67 anos
|Williams
|Alex Albon e Carlos Sainz
|59 anos
|Audi/Sauber
|Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto
|58 anos
|Red Bull
|Max Verstappen e Yuki Tsunoda
|52 anos
|Alpine
|Pierre Gasly e Franco Colapinto
|51 anos
|McLaren
|Lando Norris e Oscar Piastri
|49 anos
|Haas
|Esteban Ocon e Oliver Bearman
|47 anos
|Mercedes
|George Russell e Kimi Antonelli
|46 anos
|Racing Bulls
|Isack Hadjar e Liam Lawson
|43 anos
