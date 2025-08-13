F1: Cadillac mira Mick Schumacher como piloto reserva em 2026, diz site
Filho de heptacampeão já teve passagem pela categoria e, atualmente, compete no WEC; portal acredita que equipe americana irá priorizar atletas mais experientes
As espectativas sobre qual será a dupla de pilotos da Cadillac, equipe que estreará a Fórmula 1 em 2026, não param de aumentar. O assunto vem tomando conta do noticiário há algumas semanas e o principal rumor é de que ao menos uma das duas vagas vá para um piloto experiente, como Sergio Pérez ou Valtteri Bottas, e a outra para um piloto mais jovem, como Mick Schumacher.
O alemão já foi titular na F1 por duas temporadas, correndo pela Haas em 2021 e 2022, quando foi demitido e substituído por Nico Hulkenberg. No ano seguinte, foi contratado pela Mercedes como piloto reserva e, desde 2024, representa a Alpine no Campeonato Mundial de Endurance (WEC). Este ano, Schumacher foi um dos nomes associados ao novo time americano da F1.
No entanto, de acordo com o site The Race, o alemão de 26 anos está sendo cotado não como titular, mas como piloto reserva e de desenvolvimento da Cadillac, em uma posição muito similar aquela que ocupava na Mercedes. A situação não seria ruim, pois Schumacher poderia continuar competindo na WEC e manteria laços com a F1.
Se o cenário se concretizar, ele se desvencilharia da Alpine e seria o principal nome para substituir Jenson Button, campeão de F1 de 2009, na equipe da Cadillac no Mundial de Endurance.
