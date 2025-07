Décima primeira equipe no grid da Fórmula 1 em 2026, a Cadillac já começou a se preparar para estrear na principal categoria do automobilismo. O time americano já contratou funcionários e tem uma fábrica, em Silverstone. Além disso, mesmo ainda não tendo um carro próprio, a equipe já está se planejando para um teste prático nas próximas semanas.

De acordo com o jornal alemão Auto Motor und Sport, a Cadillac usará um carro da Ferrari de 2023 em um ensaio real de corrida, após as férias de verão na Europa. O objetivo do teste é treinar engenheiros e mecânicos em um ambiente muito semelhante ao de competição: os profissionais poderão testar os sistemas que estão desenvolvendo e praticar a operação de corrida, incluindo pitstops.

Até o momento, esse teste faz parte da agenda da equipe, mas o local onde ele ocorrerá ainda não foi divulgado. Uma garagem completa será montada para a simulação, visando umas boa experiência para os mecânicos, engenheiros e todos da equipe que participarem do teste.

Apesar deste treino ser prático, não será o primeiro 'teste' da equipe. Alguns engenheiros e profissionais da equipe de estratégia da Cadillac já estão competindo de maneira virtual desde o GP da Espanha, inclusive emitindo relatórios de corrida, que são enviados para um diretor de prova fictício. Estas simulações são feitas com um carro nas configurações de 2025. Segundo o veículo alemão, no primeiro desses testes, algo curioso aconteceu: a Cadillac conseguiu a pole position. "Avaliamos mal a aderência dos pneus e a inserimos no programa", disse um membro da equipe a publicação.

O jornal ainda traz detalhes sobre o motor que será utilizado pelo time americano, que tem parceria com a General Motors. Nos três primeiros anos, a Cadillac utilizará uma unidade de potência feita pela Ferrari, enquanto a GM desenvolve o motor que será usado em 2029, quando, segundo a publicação, a marca considera uma colaboração com Mario Illien, da Ilmor, fabricante da IndyCar sob o selo da Chevrolet desde 1984.

