Equipe mantém segredo sobre todas as negociações
A Cadillac se prepara para ser a 11ª equipe da Fórmula 1 na próxima temporada, mas, até o momento, não anunciou nenhum dos dois pilotos. Vários nomes são ventilados como possibilidades, inclusive o de Felipe Drugovich, Valtteri Bottas e Sergio Pérez.
A equipe já deixou claro que ficou de olho em vários talentos, chegou a confirmar interesse em alguns, mas nunca bateu o martelo de fato. Mas, ao que tudo indica, a novela deve ter um fim em poucas semanas.
Segundo informações apuradas pelo PlanetF1, é esperado que o primeiro nome confirmado pela Cadillac seja o de Pérez. O mexicano deixou o grid da F1 no fim de 2024, depois de uma temporada complicada com a Red Bull e falta de resultados expressivos.
Sergio não teve nenhuma oportunidade em outro assento desde então, mas nunca escondeu o desejo de retornar à categoria e tentar provar que a decisão da equipe de Milton Keynes foi equivocada.
É esperado que o anúncio seja feito oficialmente no GP de Monza, mas o acordo já estaria fechado entre a equipe e o piloto. Caso isso se torne uma realidade, isso se torna um sucesso para seu novo empresário, que foi o responsável por manter contato com a Cadillac durante toda a primeira parte da temporada.
Esse não é o fim da linha para Drugovich. Tudo depende de qual caminho a equipe seguirá. Caso optem por seguir com uma dupla com um piloto experiente e outro novato, o brasileiro ainda segue na lista como uma das possibilidades.
Caso eles optem por dois competidores que já estiveram na F1 em algum momento de suas carreiras, o nome de Bottas é que ganha mais força.
