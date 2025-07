De acordo com o portal Auto Action, a equipe Cadillac, que entra na Fórmula 1 em 2026, está inclinada a contratar Valtteri Bottas como seu piloto mais experiente, e não Sergio Pérez. Além disso, segundo o site australiano, Felipe Drugovich é o favorito à segunda vaga do time, 'destinada' a alguém mais jovem.

A publicação dá conta de que Mick Schumacher -- tido como principal concorrente de Drugovich na briga pela vaga para um piloto mais novo -- já teria sido informado de que não será contratado. O alemão, porém, diz categoricamente que negocia com a marca, como revelou em entrevista ao Motorsport.com.

Assim, o caminho estaria aberto para o talento do Brasil se cacifar ao line-up da Cadillac, conforme o Auto Action. "Drugovich continua a emergir como o candidato mais provável para ser parceiro de Bottas", inicia o experiente jornalista português Luis Vasconcelos, há muitos anos dedicado à cobertura de F1.

#31 Cadillac Action Express Cadillac V- Series.R: Felipe Drugovich Foto de: Andreas Beil

"O brasileiro acumulou mais de 10.000 km em testes, sem danificar sequer uma placa de proteção, e seus tempos de volta, sempre que esteve no carro em treinos, têm igualado e até batido regularmente os de Fernando Alonso e, principalmente, Lance Stroll", destaca a reportagem sobre o reserva da Aston Martin.

"Drugovich já pilotou um hipercarro Cadillac em 3 ocasiões – duas 24 Horas de Le Mans e uma 24h de Daytona – impressionando os americanos com sua velocidade e resposta, o que contribuiu para que esteja no topo da lista de [Graeme] Lowdon (chefe do time) para a segunda vaga", pondera o Auto Action.

Ainda de acordo com o portal da Austrália, o chinês Zhou Guanyu, ex-Sauber e reserva da Ferrari, foi descartado, até por questões geopolíticas. Yuki Tsunoda, da Red Bull, e Jack Doohan, que perdeu vaga na Alpine para Franco Colapinto, também entraram em contato, mas teriam menos chances que 'Drugo'.

Quanto a Bottas, segundo a reportagem, as negociações entre o finlandês e a Cadillac teriam avançado no fim de semana do GP da Grã-Bretanha. Além da experiência opção pelo piloto também se daria em função de seu comprometimento e personalidade, quesitos que o puseram em vantagem frente a Pérez.

Valtteri também conhece a unidade de potência da Ferrari, que impulsionará a Cadillac até 2028, por ter sido impulsionado pelos motores italianos quando foi piloto da Sauber, entre 2022 e 2024. De acordo com o Auto Action, Bottas gostaria de começar a trabalhar no projeto da Cadillac para 2026 desde já.

Neste fim de semana, a F1 realiza o GP da Bélgica, em Spa-Francorchamps, a penúltima etapa de 2025 antes das férias de agosto -- no domingo subsequente, ainda acontece o GP da Hungria. No recesso, anúncios do mercado de pilotos costumam vir à tona. O Motorsport.com acompanha via site e YouTube.

