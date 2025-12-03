A Cadillac vai revelar a pintura do seu primeiro carro na Fórmula 1 durante um anúncio no Super Bowl que acontece no dia 8 de fevereiro de 2026.

A equipe norte-americana será a 11ª do grid no ano que vem - o que vai totalmente de encontro com os esforços da categoria para se aproximar ainda mais do público residente nos Estados Unidos.

"O Super Bowl é um dos raros momentos na cultura americana em que esportes, entretenimento e narração de histórias se reúnem", disse o chefe da Cadillac na F1, Dan Towriss, sobre o evento que decide o campeão da NFL (A principal liga de futebol americano) - que acontecerá em Santa Clara, Califórnia.

"Ele nos dá a chance de apresentar a Cadillac Formula 1 Team em um palco que reflete quem somos. Temos orgulho de nossa herança americana e queremos aparecer de uma forma que pareça ousada, inovadora e distintamente nossa. Este é apenas o começo, mas é um momento do qual estou incrivelmente orgulhoso."

Dan Towriss, CEO da TWG Motorsports, e Cassidy Towriss chegam ao Paddock Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

A Cadillac está tendo a oportunidade de ser vista por um grande público nos EUA, considerando que a edição de 2025 foi assistida por 127,7 milhões de telespectadores, a maior audiência da história da televisão americana para uma transmissão em uma única rede. A apresentação do rapper Kendrick Lamar, por sua vez, foi o show de intervalo do Super Bowl mais assistido já registrado, com uma média de 133,5 milhões de espectadores.

O Super Bowl é mais do que apenas o jogo, com muitos fãs interessados até mesmo nos anúncios dedicados a serem exibidos durante o evento.

Os espaços para anúncios durante a cobertura do Super Bowl são muito procurados, custando cerca de US$ 8 milhões por 30 segundos e, embora Towriss tenha se recusado a revelar quanto a Cadillac gastou em uma entrevista à Bloomberg, ele disse que "é um gasto típico do Super Bowl".

Esse também será o segundo ano consecutivo em que a F1 aparecerá durante a cobertura do Super Bowl, depois que um teaser do filme da F1 foi exibido durante o show pré-jogo de 2025.

A Cadillac é a quinta equipe a anunciar quando revelará sua pintura de 2026, com Red Bull e Racing Bulls lançando em 15 de janeiro, Alpine 23/01 e Aston Martin no dia 9 de fevereiro. Mas a marca americana terá ido para a pista antes de seu anúncio no Super Bowl.

A revelação acontece depois da primeira pré-temporada de 2026, que acontece de 26 a 30 janeiro em Barcelona.

