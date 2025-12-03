Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

Fica de olho Norris? Histórico de brigas triplas pelo título na F1 não favorece o líder; entenda

Fica de olho Norris? Histórico de brigas triplas pelo título na F1 não favorece o líder; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
Fica de olho Norris? Histórico de brigas triplas pelo título na F1 não favorece o líder; entenda
F1: Quantos pontos Norris, Verstappen e Piastri 'perderam' em 2025?

F1: Quantos pontos Norris, Verstappen e Piastri 'perderam' em 2025?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Quantos pontos Norris, Verstappen e Piastri 'perderam' em 2025?
F1: McLaren revela pintura especial para GP de Abu Dhabi

F1: McLaren revela pintura especial para GP de Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: McLaren revela pintura especial para GP de Abu Dhabi
Drugovich está pronto para abrir sua primeira temporada completa na Fórmula E

Drugovich está pronto para abrir sua primeira temporada completa na Fórmula E

Fórmula E
Fórmula E
Sao Paulo ePrix
Drugovich está pronto para abrir sua primeira temporada completa na Fórmula E
Mit Cup 2025: Accert Competições conclui a temporada com dois pódios na Eclipse Cross R

Mit Cup 2025: Accert Competições conclui a temporada com dois pódios na Eclipse Cross R

Mitsubishi Cup
Mitsubishi Cup
Mit Cup 2025: Accert Competições conclui a temporada com dois pódios na Eclipse Cross R
Mitsubishi Cup: Confira a lista de campeões da temporada 2025

Mitsubishi Cup: Confira a lista de campeões da temporada 2025

Mitsubishi Cup
Mitsubishi Cup
Mitsubishi Cup: Confira a lista de campeões da temporada 2025
FIA e F1 colocam Norris, Piastri e Verstappen juntos na coletiva pré-GP de Abu Dhabi

FIA e F1 colocam Norris, Piastri e Verstappen juntos na coletiva pré-GP de Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
FIA e F1 colocam Norris, Piastri e Verstappen juntos na coletiva pré-GP de Abu Dhabi
F1: Ferrari confirma quem assumirá carro de Hamilton no TL1 de Abu Dhabi; confira lista completa

F1: Ferrari confirma quem assumirá carro de Hamilton no TL1 de Abu Dhabi; confira lista completa

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Ferrari confirma quem assumirá carro de Hamilton no TL1 de Abu Dhabi; confira lista completa
Fórmula 1

F1: Cadillac revelará pintura do carro de 2026 no intervalo do Super Bowl

Equipe norte-americana fará sua estreia na Fórmula 1 na próxima temporada e terá Sergio Pérez e Valtteri Bottas como dupla

Ed Hardy
Ed Hardy
Editado:
Cadillac Formula 1 Team Simulating a race weekend in preparation for 2026

A Cadillac vai revelar a pintura do seu primeiro carro na Fórmula 1 durante um anúncio no Super Bowl que acontece no dia 8 de fevereiro de 2026.

Leia também:

A equipe norte-americana será a 11ª do grid no ano que vem - o que vai totalmente de encontro com os esforços da categoria para se aproximar ainda mais do público residente nos Estados Unidos. 

"O Super Bowl é um dos raros momentos na cultura americana em que esportes, entretenimento e narração de histórias se reúnem", disse o chefe da Cadillac na F1, Dan Towriss, sobre o evento que decide o campeão da NFL (A principal liga de futebol americano) - que acontecerá em Santa Clara, Califórnia.

"Ele nos dá a chance de apresentar a Cadillac Formula 1 Team em um palco que reflete quem somos. Temos orgulho de nossa herança americana e queremos aparecer de uma forma que pareça ousada, inovadora e distintamente nossa. Este é apenas o começo, mas é um momento do qual estou incrivelmente orgulhoso."

Dan Towriss, CEO of TWG Motorsports and Cassidy Towriss arrive in the Paddock

Dan Towriss, CEO da TWG Motorsports, e Cassidy Towriss chegam ao Paddock

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

A Cadillac está tendo a oportunidade de ser vista por um grande público nos EUA, considerando que a edição de 2025 foi assistida por 127,7 milhões de telespectadores, a maior audiência da história da televisão americana para uma transmissão em uma única rede. A apresentação do rapper Kendrick Lamar, por sua vez, foi o show de intervalo do Super Bowl mais assistido já registrado, com uma média de 133,5 milhões de espectadores. 

O Super Bowl é mais do que apenas o jogo, com muitos fãs interessados até mesmo nos anúncios dedicados a serem exibidos durante o evento.

Os espaços para anúncios durante a cobertura do Super Bowl são muito procurados, custando cerca de US$ 8 milhões por 30 segundos e, embora Towriss tenha se recusado a revelar quanto a Cadillac gastou em uma entrevista à Bloomberg, ele disse que "é um gasto típico do Super Bowl".

Esse também será o segundo ano consecutivo em que a F1 aparecerá durante a cobertura do Super Bowl, depois que um teaser do filme da F1 foi exibido durante o show pré-jogo de 2025. 

A Cadillac é a quinta equipe a anunciar quando revelará sua pintura de 2026, com Red Bull e Racing Bulls lançando em 15 de janeiro, Alpine 23/01 e Aston Martin no dia 9 de fevereiro. Mas a marca americana terá ido para a pista antes de seu anúncio no Super Bowl.

A revelação acontece depois da primeira pré-temporada de 2026, que acontece de 26 a 30 janeiro em Barcelona. 

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do Podcast

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior EXCLUSIVA: Novato em 2026, Lindblad comenta sonho da F1 e promessa a Norris
Próximo artigo F1: Ferrari confirma quem assumirá carro de Hamilton no TL1 de Abu Dhabi; confira lista completa

Principais comentários
Ed Hardy
Mais de
Ed Hardy
F1: Norris acusa Verstappen de “falar besteira” sobre disputa pelo título de 2025

F1: Norris acusa Verstappen de “falar besteira” sobre disputa pelo título de 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Norris acusa Verstappen de “falar besteira” sobre disputa pelo título de 2025
Tsunoda 'dá dica' sobre seu futuro na F1: "A maioria das pessoas sabe"

Tsunoda 'dá dica' sobre seu futuro na F1: "A maioria das pessoas sabe"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
Tsunoda 'dá dica' sobre seu futuro na F1: "A maioria das pessoas sabe"
F1 - Alonso: Newey como chefe de equipe foi um "passo lógico" na Aston Martin

F1 - Alonso: Newey como chefe de equipe foi um "passo lógico" na Aston Martin

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Alonso: Newey como chefe de equipe foi um "passo lógico" na Aston Martin

Últimas notícias

Fica de olho Norris? Histórico de brigas triplas pelo título na F1 não favorece o líder; entenda

Fica de olho Norris? Histórico de brigas triplas pelo título na F1 não favorece o líder; entenda

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
Fica de olho Norris? Histórico de brigas triplas pelo título na F1 não favorece o líder; entenda
F1: Quantos pontos Norris, Verstappen e Piastri 'perderam' em 2025?

F1: Quantos pontos Norris, Verstappen e Piastri 'perderam' em 2025?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1: Quantos pontos Norris, Verstappen e Piastri 'perderam' em 2025?
F1: McLaren revela pintura especial para GP de Abu Dhabi

F1: McLaren revela pintura especial para GP de Abu Dhabi

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1: McLaren revela pintura especial para GP de Abu Dhabi
Drugovich está pronto para abrir sua primeira temporada completa na Fórmula E

Drugovich está pronto para abrir sua primeira temporada completa na Fórmula E

Fórmula E
FE Fórmula E
Sao Paulo ePrix
Drugovich está pronto para abrir sua primeira temporada completa na Fórmula E

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros