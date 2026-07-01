F1: Cadillac terá pintura especial 'americana' no GP da Grã-Bretanha
Equipe novata usará as cores da bandeira dos Estados Unidos quando a F1 correr em Silverstone neste fim de semana
A Cadillac revelou uma pintura especial para comemorar os 250 anos da independência americana que será exibida no GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 neste fim de semana.
A estreante trocará seu visual branco e preto já característico pelas 'estrelas e listras' ao entrar no circuito de Silverstone neste fim de semana. A iniciativa segue o exemplo de pinturas especiais da McLaren e Williams.
No entanto, enquanto ambas estão aproveitando a ocasião para celebrar suas corridas em casa, a Cadillac usará sua pintura para comemorar o 250º aniversário da independência dos Estados Unidos da Grã-Bretanha.
A sprint e a classificação de Silverstone, no sábado, acontecerão em 4 de julho, dia em que os americanos comemoram os 250 anos desde que a Declaração de Independência foi aprovada pelo congresso dos EUA.
Para marcar a ocasião, o MAC-26 exibirá uma pintura vermelha, branca e azul durante o fim de semana de corrida. O visual atualizado também incorpora as estrelas e listras, ícones da bandeira do país norte-americano, na asa dianteira e na tampa do motor.
A Cadillac comemorará os 250 anos da independência americana da Grã-Bretanha com a pintura especial do GP da Grã-Bretanha
Foto: Equipe Cadillac de F1
Além de aparecer nos carros de Valtteri Bottas e Sergio Pérez neste fim de semana, o novo esquema de cores será reproduzido na decoração da garagem em Silverstone, bem como nos capacetes dos pilotos e no uniforme da equipe.
“O fim de semana de 4 de julho é um momento para demonstrarmos nosso orgulho contínuo em representar os Estados Unidos no cenário global da F1”, disse Dan Towriss, CEO da Cadillac F1. “Queremos aproveitar essa oportunidade para permitir que novas comunidades descubram o esporte e compartilhem nossa paixão".
Pérez, que esteve perto de conquistar os primeiros pontos da equipe na F1 no GP de Mônaco, acrescentou: “Silverstone será uma prova complicada e parece que teremos altas temperaturas novamente, mas temos muita experiência e resiliência nesta equipe para encontrar o caminho a seguir".
“Estou ansioso pelo fim de semana e espero poder dar aos nossos fãs americanos mais um motivo para comemorar o 4 de julho".
RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA
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