A Cadillac revelou que está planejando usar o carro de uma equipe rival para ajudar na conclusão de um programa de Testes de Carros Anteriores (TPC) antes de sua estreia na Fórmula 1 em 2026.

Os programas de TPC permitem que as equipes concluam até 20 dias de corrida em máquinas com pelo menos dois anos de idade, um requisito que a Cadillac não pode cumprir por conta própria como uma nova equipe.

Depois de anunciar a formação de pilotos para 2026, composta por Valtteri Bottas e Sergio Pérez, o chefe de equipe, Graeme Lowdon, revelou o plano TPC da Cadillac para este ano.

Embora ele não tenha especificado qual equipe rival usará, a Ferrari é a solução mais provável, pois a marca italiana equipará os carros da Cadillac até que ela fabrique seus próprios motores de F1 a partir de 2029.

"Vamos introduzir os testes de carros também este ano", disse Lowdon, que anteriormente foi CEO da extinta equipe Virgin/Marussia. "Obviamente, temos que trabalhar com outros para poder fazer isso, mas isso é perfeitamente permitido pelos regulamentos".

Graeme Lowdon, diretor de equipe da Cadillac Formula 1 Team Foto de: James Sutton / Motorsport Images

"Temos um plano de desenvolvimento constante para que, quando chegarmos a Melbourne, possamos começar com o pé direito. Os próprios pilotos desempenham um papel muito importante nisso. Uma coisa que posso dizer é que só de passar um tempo com eles é - mais uma vez, não quero colocar palavras em suas bocas, mas há um enorme entusiasmo para seguir em frente".

Embora os planos de TPC da Cadillac ainda não estejam finalizados, Lowdon disse que ainda há outras maneiras de se preparar para sua estreia no GP da Austrália, de 6 a 8 de março.

"Não temos um carro TPC ou um carro atual que possamos operar, mas já estamos simulando eventos de corrida", disse ele. "O próximo que estamos fazendo é Monza e o simulamos como se fosse um fim de semana de corrida completo, do início ao fim, com integração total de todos na equipe, de quinta-feira até domingo".

"Temos um plano muito claro de preparação para Melbourne no ano que vem e ele não envolve apenas a simulação de corridas, o que é muito importante".

"Na última que simulamos, provavelmente tivemos 50 ou 60 engenheiros totalmente envolvidos durante todo o fim de semana, tanto no Reino Unido quanto nos EUA, todos se acostumando a trabalhar uns com os outros".

Isso inclui trabalhar com os pilotos e, embora Bottas, 10 vezes vencedor de GPs, seja atualmente reserva da Mercedes, Lowdon disse que está trabalhando com as 'Flechas de Prata' para organizar uma data de transferência.

Para Pérez, é mais fácil, pois ele está sem trabalho desde que deixou a Red Bull no final da campanha de 2024 e agora está totalmente focado na preparação para seu retorno à F1.

"Definitivamente, estou planejando uma visita à fábrica muito em breve", disse o mexicano. "Já estamos em contato com as coisas em que quero participar. Esse momento é agora".

"Com certeza entrarei em contato com a equipe regularmente e a visitarei. Também estou ansioso para ver se podemos correr um pouco este ano, antes do final do ano. Só para me preparar novamente, pois quero estar o mais pronto possível para o início dos testes de inverno [virada de ano]", concluiu Checo.

