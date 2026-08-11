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F1: Ferrari fecha plano de atualizações de 2026 e já avança em projeto de 2027, diz site

De acordo com o Autoracer.it, Scuderia projeta avanço em downforce na Holanda e baixo arrasto no GP da Itália

Neşe Akkoyun
Editado:
Charles Leclerc, Ferrari

De acordo com a mídia italiana, a Ferrari já fechou o planejamento das atualizações de 2026 do carro SF-26 e, além disso, já concluiu em grande parte os preparativos para a temporada 2027 da Fórmula 1.

O editor recomenda:

Ao entrar na segunda metade da temporada 2026, as regras orçamentárias relativas ao desenvolvimento estão forçando as equipes a agirem de forma muito mais seletiva e estratégica. As equipes na ponta do ranking estão adotando estratégias diferentes neste período.

A Ferrari, que começou cedo o desenvolvimento do SF-26, não precisou gastar tanto do orçamento quanto os concorrentes para resolver problemas estruturais. Sem a necessidade de uma revisão fundamental, a Ferrari direcionou seus recursos diretamente para o aumento de desempenho, tendo já definido seus planos para 2027.

De acordo com o AutoRacer.it, o cronograma de desenvolvimento preparado pela Ferrari para o SF-26 será estruturado em torno de duas atualizações abrangentes e pequenas melhorias.

Segundo o AutoRacer.It, o cronograma de desenvolvimento da Ferrari para o SF-26 será estruturado em torno de duas grandes atualizações e pequenas melhorias.

De acordo com o portal italiano, o primeiro grande passo será dado na Holanda. Em Zandvoort, será integrada ao carro uma nova e abrangente versão do assoalho que foi levado à pista em Barcelona e desenvolvido gradualmente. Com essa inovação, a equipe visa aumentar o downforce e ampliar a janela ideal de funcionamento do carro.

Já em Monza, uma das etapas mais críticas da temporada, os trabalhos ganharão uma dimensão diferente. Trabalhando em um pacote aerodinâmico especial de baixo arrasto para o SF-26, a Ferrari também pretende aprontar a tempo para Monza o novo sistema de turbocompressor vinculado ao ADUO.

O aumento de eficiência no conjunto de turbina e compressor visa minimizar as perdas de potência por meio de um melhor gerenciamento do fluxo de ar e da pressão em altas rotações. Essa atualização permitirá que o motor mantenha sua potência por mais tempo, possibilitando uma vantagem de velocidade significativa, especialmente em retas longas.

A atualização ADUO a ser apresentada em Monza constituirá a base principal para o restante da temporada, enquanto a mudança radical na arquitetura do motor ocorrerá em 2027.

Por outro lado, o desenvolvimento do SF-26 nesta temporada não se limitará a Monza. Está previsto que um novo pacote aerodinâmico seja trazido para a pista a partir de setembro.

Fernández vence, Martín MAIS líder, BEZ de volta, Marc SOFRE, Diogo top10: tudo do RETORNO da MotoGP

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

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