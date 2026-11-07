Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Néstor Girolami conquista pole position do Grande Prêmio Paladini de Rosário

TCR South America
TCR South America
Néstor Girolami conquista pole position do Grande Prêmio Paladini de Rosário

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida do GP de São Paulo, em Interlagos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida do GP de São Paulo, em Interlagos

F1: Russell se irrita com decisão da Mercedes no Q3 e Wolff discorda sobre chance clara de 'pole'

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Russell se irrita com decisão da Mercedes no Q3 e Wolff discorda sobre chance clara de 'pole'

GP do Catar de MotoGP: Horários e como assistir ao domingo em Losail com Moreira

MotoGP
MotoGP
GP do Catar
GP do Catar de MotoGP: Horários e como assistir ao domingo em Losail com Moreira

F1: Hamilton diz que treta com Leclerc no México é coisa do passado

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Hamilton diz que treta com Leclerc no México é coisa do passado

MotoGP: Moreira mira pontos no Catar após P10 na sprint

MotoGP
MotoGP
GP do Catar
MotoGP: Moreira mira pontos no Catar após P10 na sprint

F1: Verstappen explica troca de motor e desinteresse pela classificação no GP de São Paulo

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Verstappen explica troca de motor e desinteresse pela classificação no GP de São Paulo

F1: Câmara destaca aprendizado após primeiro quali molhado em Interlagos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Câmara destaca aprendizado após primeiro quali molhado em Interlagos
Fórmula 1 GP de São Paulo

F1: Câmara destaca aprendizado após primeiro quali molhado em Interlagos

Brasileiro falou sobre a adaptação à categoria, a confiança adquirida durante a sessão e o apoio da torcida

Livia Veiga
Editado:
Add as a preferred source

Ford: Das pistas da F1 às ruas

Ford Racing: das pistas da F1 às ruas, a tecnologia que move a alta performance

A primeira classificação de Rafa Câmara na Fórmula 1 foi marcada por aprendizado, adaptação e pelo apoio da torcida brasileira em Interlagos. O piloto precisou enfrentar a forte chuva em um traçado onde ele nunca havia corrido antes.

Leia também:

Em sua estreia na categoria, o piloto reconheceu que precisou ganhar confiança ao longo da sessão e destacou a experiência como importante para entender melhor o carro e se preparar para o restante do fim de semana.

Após a sessão, Câmara avaliou que ainda está em processo de adaptação e admitiu que teve momentos de maior cautela durante a classificação, principalmente por conta da pista muito molhada.

"Fui entendendo mais, pegando mais confiança. Acabei sendo um pouco pessimista, mas acho que foi mais um aprendizado para amanhã. Claro que não é o ideal, mas você acaba entendendo mais, e isso vai fazer muito melhor para amanhã", afirmou.

O piloto também comentou sobre a responsabilidade de disputar sua primeira classificação na principal categoria do automobilismo mundial sob chuva. Segundo ele, a experiência exige atenção redobrada, já que os erros podem ter consequências importantes.

"É uma coisa que não dá muita margem para você errar. Também foi a minha primeira vez", explicou.

Torcida brasileira como motivação

Outro ponto que chamou a atenção de Câmara foi a recepção do público brasileiro durante a semana do GP de São Paulo. O piloto se disse surpreso com a quantidade de pessoas que demonstraram apoio e carinho, algo que considera um incentivo extra para entregar seu melhor desempenho na pista.

"Com certeza. Acho que, em todos os sentidos, em qualquer lugar que eu vou, tem bastante gente. É só ver o apoio, o carinho que eles têm, o quanto estão torcendo e vivendo", destacou.

Questionado se o apoio aumentava a pressão sobre seus ombros, Rafa descartou essa possibilidade. Na avaliação do brasileiro, a torcida funciona mais como combustível do que como uma cobrança adicional.

"Não acho que aumentou a pressão. É mais uma coisa que 'empurra' você. Não vejo como uma pressão que deixa você mais preso ou mais nervoso. É realmente ver quanta gente está torcendo por você e quanto querem o seu bem", completou.

Com a primeira experiência classificatória concluída, Câmara agora concentra suas atenções na corrida, com o objetivo de aproveitar o aprendizado e transformar a experiência em um resultado positivo em Interlagos.

O brasileiro, depois das punições aplicadas aos pilotos à frente, largará em 11º em sua primeira corrida de F1 da carreira.

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Com Norris pole e Câmara e Bortoleto beneficiados por punições, veja o grid do GP de São Paulo
Próximo artigo F1: Verstappen explica troca de motor e desinteresse pela classificação no GP de São Paulo

Principais comentários
Mais de
Livia Veiga

MotoGP: Moreira mira pontos no Catar após P10 na sprint

MotoGP
MotoGP
GP do Catar
MotoGP: Moreira mira pontos no Catar após P10 na sprint

F1: Norris faz pole em Interlagos em quali caótico; Câmara é 11º e Bortoleto P19

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Norris faz pole em Interlagos em quali caótico; Câmara é 11º e Bortoleto P19

Porsche Cup: Sob chuva, Marçal Muller vence corrida 1 em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Sprint F1
Porsche Cup: Sob chuva, Marçal Muller vence corrida 1 em Interlagos

Últimas notícias

Néstor Girolami conquista pole position do Grande Prêmio Paladini de Rosário

TCR South America
TCRS TCR South America
Néstor Girolami conquista pole position do Grande Prêmio Paladini de Rosário

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida do GP de São Paulo, em Interlagos

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida do GP de São Paulo, em Interlagos

F1: Russell se irrita com decisão da Mercedes no Q3 e Wolff discorda sobre chance clara de 'pole'

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Russell se irrita com decisão da Mercedes no Q3 e Wolff discorda sobre chance clara de 'pole'

GP do Catar de MotoGP: Horários e como assistir ao domingo em Losail com Moreira

MotoGP
MGP MotoGP
GP do Catar
GP do Catar de MotoGP: Horários e como assistir ao domingo em Losail com Moreira