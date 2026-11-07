A primeira classificação de Rafa Câmara na Fórmula 1 foi marcada por aprendizado, adaptação e pelo apoio da torcida brasileira em Interlagos. O piloto precisou enfrentar a forte chuva em um traçado onde ele nunca havia corrido antes.

Em sua estreia na categoria, o piloto reconheceu que precisou ganhar confiança ao longo da sessão e destacou a experiência como importante para entender melhor o carro e se preparar para o restante do fim de semana.

Após a sessão, Câmara avaliou que ainda está em processo de adaptação e admitiu que teve momentos de maior cautela durante a classificação, principalmente por conta da pista muito molhada.

"Fui entendendo mais, pegando mais confiança. Acabei sendo um pouco pessimista, mas acho que foi mais um aprendizado para amanhã. Claro que não é o ideal, mas você acaba entendendo mais, e isso vai fazer muito melhor para amanhã", afirmou.

O piloto também comentou sobre a responsabilidade de disputar sua primeira classificação na principal categoria do automobilismo mundial sob chuva. Segundo ele, a experiência exige atenção redobrada, já que os erros podem ter consequências importantes.

"É uma coisa que não dá muita margem para você errar. Também foi a minha primeira vez", explicou.

Torcida brasileira como motivação

Outro ponto que chamou a atenção de Câmara foi a recepção do público brasileiro durante a semana do GP de São Paulo. O piloto se disse surpreso com a quantidade de pessoas que demonstraram apoio e carinho, algo que considera um incentivo extra para entregar seu melhor desempenho na pista.

"Com certeza. Acho que, em todos os sentidos, em qualquer lugar que eu vou, tem bastante gente. É só ver o apoio, o carinho que eles têm, o quanto estão torcendo e vivendo", destacou.

Questionado se o apoio aumentava a pressão sobre seus ombros, Rafa descartou essa possibilidade. Na avaliação do brasileiro, a torcida funciona mais como combustível do que como uma cobrança adicional.

"Não acho que aumentou a pressão. É mais uma coisa que 'empurra' você. Não vejo como uma pressão que deixa você mais preso ou mais nervoso. É realmente ver quanta gente está torcendo por você e quanto querem o seu bem", completou.

Com a primeira experiência classificatória concluída, Câmara agora concentra suas atenções na corrida, com o objetivo de aproveitar o aprendizado e transformar a experiência em um resultado positivo em Interlagos.

O brasileiro, depois das punições aplicadas aos pilotos à frente, largará em 11º em sua primeira corrida de F1 da carreira.

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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