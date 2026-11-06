F1: Câmara analisa primeiro dia com a Haas em Interlagos e comenta incidente com Leclerc no TL2
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Rafa Câmara viveu um dia especial nesta sexta-feira (06), estreando pela Haas na Fórmula 1. O piloto assumiu a vaga de Esteban Ocon no 'susto' e precisou se adaptar ao carro de 2026 em duas sessões em uma pista onde ele nunca correu.
Em entrevista no fim do dia, o piloto não escondeu a importância do momento e da oportunidade de poder testar o carro em duas sessões.
Câmara teve seu primeiro contato com o traçado de Interlagos e destacou as características do circuito, além das mudanças no asfalto.
"Há alguns trechos com asfalto novo, que foram feitos desde o ano passado. Mas, no geral, foi tudo bem. É uma pista bastante irregular, então você sente muitos solavancos", explicou.
O trabalho do brasileiro também envolveu a adaptação aos procedimentos da F1 e o entendimento do comportamento do carro. Apesar de avaliar positivamente o primeiro dia, Câmara reconheceu que ainda há pontos a desenvolver.
"Ainda há trabalho a fazer, mas acho que podemos aprender muito com hoje e fazer mais coisas", disse.
Quase batida com Leclerc
Outro momento que chamou a atenção durante a participação de Câmara no TL2 foi uma situação envolvendo Charles Leclerc. O monegasco quase acertou a traseira do carro da Haas enquanto o brasileiro se preparava para abrir uma volta rápida.
O caso rendeu uma investigação após a sessão, mas não resultou em punição para o carro #51 da Haas, apenas uma reprimenda.
Questionado sobre o episódio, o brasileiro classificou o momento como complicado, mas evitou tirar conclusões sem antes analisar as imagens.
"Foi uma situação difícil. Mas é algo que você precisa analisar melhor, em detalhes, para realmente comentar e dizer exatamente o que aconteceu. Felizmente, não aconteceu nada", afirmou.
Público brasileiro e a paixão de Interlagos
Questionado sobre a experiência de estrear na categoria diante do público brasileiro, Câmara ressaltou a recepção dos torcedores.
"Foi muito legal, muito especial. Chegar à F1 já foi um pouco mais emocionante. Você vê a torcida na sua frente, todo mundo gritando, então tem sido muito bom pilotar aqui em Interlagos", afirmou.
O brasileiro também revelou que conseguiu ouvir a manifestação dos fãs enquanto se preparava para entrar no carro. Segundo ele, o momento tornou a experiência ainda mais emocionante.
"Não quando passei por eles, mas quando estava entrando no carro e me preparando para o TL1, acho que ouvi. E isso me deixou ainda mais emocionado. Foi legal", contou.
CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP
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