Rafa Câmara encerrou a sexta-feira de atividades do GP do Catar de Fórmula 1 com uma avaliação positiva do trabalho realizado pela Haas. O brasileiro destacou que conseguiu cumprir todo o programa estabelecido pela equipe, além de ganhar confiança ao longo das sessões no Circuito Internacional de Losail.

Disputando mais um fim de semana na categoria máxima do automobilismo, Câmara segue em processo de adaptação ao carro da equipe norte-americana. O brasileiro ressaltou a importância da quilometragem acumulada nos treinos livres para sua preparação para o restante da etapa.

"Tivemos duas sessões limpas e conseguimos cumprir o programa e fazer tudo o que queríamos. No geral, aprendemos muito para amanhã e foi bastante produtivo", afirmou o piloto.

Apesar de reconhecer o desafio imposto pelas características do traçado catari, Câmara explicou que tem conseguido explorar cada vez mais os limites do carro conforme ganha experiência na pista, destacando também as amplas áreas de escape de Lusail.

"Não é uma pista fácil, mas, a cada sessão, vou me acostumando mais com tudo e consigo arriscar um pouco mais, especialmente com as áreas de escape mais amplas aqui".

O brasileiro, que já está confirmado como titular da Haas para a temporada 2027 da F1, também reconheceu que ainda há margem para evolução, tanto em relação ao acerto do carro quanto ao seu próprio desempenho.

"Precisamos continuar trabalhando e tentar melhorar o carro. Da minha parte, também há muitas coisas a serem analisadas, então seguiremos trabalhando para estarmos preparados para o que vem pela frente", concluiu.

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