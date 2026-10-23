F1: Câmara assumirá vaga de Leclerc na Ferrari no TL1 do GP de São Paulo
Brasileiro assumirá a vaga da Haas em 2027
Rafael Camara junta-se à Haas F1 Team para 2027
Foto de: Haas F1 Team
Havia dúvidas se Rafa Câmara poderia fazer um treino livre na Fórmula 1 antes de sua estreia oficial pela Haas. Agora, segundo informações do Luciano Burti, comentarista da TV Globo, o brasileiro assumirá a vaga de Charles Leclerc na Ferrari no GP de São Paulo, em novembro.
Câmara foi recentemente contratado pela Haas, ocupando a vaga de Esteban Ocon a partir de 2027 e fará sua estreia na categoria.
Na próxima temporada, o brasileiro será companheiro de equipe de Oliver Bearman, defendendo as cores da equipe norte-americana, mas continuará sendo membro da Academia da Ferrari, recebendo apoio dos italianos.
Vale lembrar que todas as equipes precisam ceder suas vagas quatro vezes ao longo da temporada para testes de novatos - cada piloto 'abre mão' de um treino livre que é estrategicamente escolhido.
Até o momento, a Ferrari já cumpriu duas sessões - uma em Barcelona e uma na Áustria - com Dino Beganovic. A Haas, por sua vez, permitiu que Ryo Hirakawa assumisse o volante também na Áustria e Hungria.
É possível que Câmara também seja aproveitado pela Haas até o fim da temporada.
NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA
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