F1: Câmara assumirá vaga de Leclerc na Ferrari no TL1 do GP de São Paulo

Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1 AO VIVO: Acompanhe o TL2 do GP dos Estados Unidos em Tempo Real

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1 AO VIVO: Acompanhe o TL2 do GP dos Estados Unidos em Tempo Real

MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta de sprint e classificação do GP da Austrália

MotoGP
MotoGP
GP da Austrália
MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta de sprint e classificação do GP da Austrália

NASCAR Brasil terá nova representante feminina no grid: Antonella Bassani estreia pela Full Time Sports

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Chapecó
NASCAR Brasil terá nova representante feminina no grid: Antonella Bassani estreia pela Full Time Sports

F1 - Verstappen e Norris criticam ondulações "fora de controle" em Austin: "Tenho que tomar analgésicos"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1 - Verstappen e Norris criticam ondulações "fora de controle" em Austin: "Tenho que tomar analgésicos"

F1: Mercedes adia estreia de unidade de potência atualizada; novidade pode chegar em São Paulo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Mercedes adia estreia de unidade de potência atualizada; novidade pode chegar em São Paulo

F1: Bortoleto, Lindblad e Colapinto trocam componentes do motor e tomam punição de grid em Austin

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Bortoleto, Lindblad e Colapinto trocam componentes do motor e tomam punição de grid em Austin

Da Europa ao oval brasileiro: Thomas Krasonis chega à NASCAR Brasil

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Chapecó
Da Europa ao oval brasileiro: Thomas Krasonis chega à NASCAR Brasil

VÍDEO: Filho de Toto Wolff escapa de acidente assustador em prova de kart

Geral
Geral
VÍDEO: Filho de Toto Wolff escapa de acidente assustador em prova de kart
Fórmula 1 GP dos EUA

F1: Câmara assumirá vaga de Leclerc na Ferrari no TL1 do GP de São Paulo

Brasileiro assumirá a vaga da Haas em 2027

Livia Veiga
Editado:
Add as a preferred source
Rafael Camara junta-se à Haas F1 Team para 2027

Rafael Camara junta-se à Haas F1 Team para 2027

Foto de: Haas F1 Team

Havia dúvidas se Rafa Câmara poderia fazer um treino livre na Fórmula 1 antes de sua estreia oficial pela Haas. Agora, segundo informações do Luciano Burti, comentarista da TV Globo, o brasileiro assumirá a vaga de Charles Leclerc na Ferrari no GP de São Paulo, em novembro.

Leia também:

Câmara foi recentemente contratado pela Haas, ocupando a vaga de Esteban Ocon a partir de 2027 e fará sua estreia na categoria.

Na próxima temporada, o brasileiro será companheiro de equipe de Oliver Bearman, defendendo as cores da equipe norte-americana, mas continuará sendo membro da Academia da Ferrari, recebendo apoio dos italianos.

Vale lembrar que todas as equipes precisam ceder suas vagas quatro vezes ao longo da temporada para testes de novatos - cada piloto 'abre mão' de um treino livre que é estrategicamente escolhido.

Até o momento, a Ferrari já cumpriu duas sessões - uma em Barcelona e uma na Áustria - com Dino Beganovic. A Haas, por sua vez, permitiu que Ryo Hirakawa assumisse o volante também na Áustria e Hungria.

É possível que Câmara também seja aproveitado pela Haas até o fim da temporada.

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 AO VIVO: Acompanhe em tempo real o TL1 do GP dos Estados Unidos
Próximo artigo F1 AO VIVO: Acompanhe em tempo real o TL1 do GP dos Estados Unidos

Principais comentários
Mais de
Livia Veiga

VÍDEO: Filho de Toto Wolff escapa de acidente assustador em prova de kart

Geral
Geral
VÍDEO: Filho de Toto Wolff escapa de acidente assustador em prova de kart

Antonelli exalta Câmara e Hamilton celebra mais um brasileiro na F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
Antonelli exalta Câmara e Hamilton celebra mais um brasileiro na F1

F1 AO VIVO: Acompanhe em tempo real o TL1 do GP dos Estados Unidos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1 AO VIVO: Acompanhe em tempo real o TL1 do GP dos Estados Unidos

Últimas notícias

F1 AO VIVO: Acompanhe o TL2 do GP dos Estados Unidos em Tempo Real

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP dos EUA
F1 AO VIVO: Acompanhe o TL2 do GP dos Estados Unidos em Tempo Real

MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta de sprint e classificação do GP da Austrália

MotoGP
MGP MotoGP
GP da Austrália
MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta de sprint e classificação do GP da Austrália

NASCAR Brasil terá nova representante feminina no grid: Antonella Bassani estreia pela Full Time Sports

NASCAR Brasil
NSBR NASCAR Brasil
Chapecó
NASCAR Brasil terá nova representante feminina no grid: Antonella Bassani estreia pela Full Time Sports

F1 - Verstappen e Norris criticam ondulações "fora de controle" em Austin: "Tenho que tomar analgésicos"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP dos EUA
F1 - Verstappen e Norris criticam ondulações "fora de controle" em Austin: "Tenho que tomar analgésicos"