F1: Câmara destaca aprendizado em estreia difícil no GP de São Paulo

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Apesar de largar em boa posição, brasileiro teve problemas com aderência em sua primeira estreia como piloto na Fórmula 1 e em Interlagos

Felipe Freitas
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Rafa Câmara não teve a estreia dos sonhos no GP de São Paulo. O piloto largou em P11 devido a punições de adversários que estavam na sua frente, mas problemas na pista molhada dificultaram a tarefa de transformar a posição de largada em vantagem. Para o pernambucano, o fim de semana serviu como uma grande aula — cheia de dificuldades.

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"Realmente, hoje foi uma coisa difícil. Acho que foram erros que talvez eu não esperava ter cometido, mas com certeza foi um bom aprendizado para o futuro. Uma corrida que você experienciou de tudo, né", disse Rafael Câmara para a Globo.

De fato, "coisa difícil" é uma ótima definição da corrida do brasileiro neste fim de semana. Estreando em uma corrida na categoria e no Autódromo José Carlos Pace (ele nunca chegou a correr aqui porque foi cedo para a Europa), Câmara sofreu com a pista molhada e pouca aderência no início da prova, rodando algumas vezes e caindo de P11 para P20 — último lugar daqueles que terminaram a prova.

No entanto, as rodadas não foram tanto uma questão de novato, visto que até o heptacampeão Hamilton acabou rodando e quase batendo na reta oposta.

Câmara também destacou que acabou cometendo alguns erros que não esperava cometer, mas agradeceu que não houve nenhum dano ao carro. 

Rafael Camara, Haas F1 Team

Rafael Camara, Haas F1 Team

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Não estou satisfeito com o resultado de hoje. Claro que não foi fácil, mas foi uma corrida que aconteceu de tudo. Não estava fácil se manter na pista. Terei muita coisa para aprender ainda", disse Câmara.

O brasileiro também destacou que as bandeiras azuis prejudicaram a tentativa de manter o ritmo de corrida. Câmara destacou que quando conseguia voltas limpas (sem receber bandeiras azuis) ele conseguia manter um ritmo que se comparava aos outros pilotos.

No geral, nas conversas com os repórteres depois da corrida, Câmara reforçou que essa estreia serviu muito para aprendizado. Afinal, inicialmente ele só estrearia em 2027, então estrear em um campeonato quase acabando serve mais como fins de semana de testes e treinos. 

Câmara deve correr também em Las Vegas, mas nas etapas do Oriente Médio ele pode dar lugar o Ryo Hirakawa para focar na disputa do título da F2.

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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