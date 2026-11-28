Depois de dois fins de semana em condições complicadas, Rafael Câmara passou por uma classificação mais 'normal' no GP do Catar de Fórmula 1, mas a alta degradação dos pneus não deixou de ser notado pelo brasileiro após o quali.

Depois de enfrentar uma Interlagos sob muita chuva e o frio intenso de Las Vegas, Câmara encarou uma classificação em uma pista na qual o desgaste dos pneus é diferente do de praticamente todos os outros traçados do calendário. Situação que foi destacada pelo pernambucano.

"Na verdade, não [nunca experimentei algo como essa pista]. É um traçado bem peculiar e, ao mesmo tempo, muito exigente. Há muitas curvas de alta energia e precisamos, sem dúvida, cuidar bem dos pneus durante as simulações mais longas. Mas, de modo geral, a cada fim de semana e a cada corrida, procuro me preparar para todos os cenários possíveis e estar pronto", apontou.

O brasileiro da Haas ainda destacou o aprendizado que vem acumulando em fins de semana 'adversos' e apontou o conhecimento adquirido com seu companheiro de equipe, Oliver Bearman.

"A cada fim de semana, a gente se sente mais à vontade com tudo, faz parte do processo. Além disso, tenho o Ollie [Bearman] como um excelente companheiro de equipe, tento aproveitar ao máximo essa parceria, aprender com ele e ganhar mais confiança a cada etapa."

Por conta de um incidente com Gabriel Bortoleto no Q2 da classificação, Rafa foi punido em três posições no grid e, com isso, larga de P18.

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