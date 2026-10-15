F1: Câmara revela como descobriu oferta da Haas e reação dos pais

Rafael Câmara foi confirmado na manhã desta quinta-feira (15) como o novo nome do Brasil na Fórmula 1! Atual líder da Fórmula 2, ele se junta à Haas a partir de 2027 em um contrato multianual, tendo Oliver Bearman como companheiro de equipe.

Em coletiva logo após o anúncio, o brasileiro deu alguns detalhes do momento em que descobriu que seria contratado e como foi a reação dos pais ao saberem da notícia.

"Recebi uma ligação do Ayao [Komatsu, chefe da Haas] em Milão e a primeira coisa que disse a ele foi: “Você tem certeza?”. Obviamente fiquei muito feliz e animado. Depois, fui contar para os meus pais. Eles também estavam lá e pude contar pessoalmente. Demos um abraço e fiquei extremamente feliz, especialmente por eles", começou.

"Houve muitos sacrifícios da parte deles. Transformar em realidade algo que era a paixão de uma criança... Nós não viemos do mundo do automobilismo, então não sabíamos exatamente qual caminho seguir para chegar até aqui, então estou muito orgulhoso de estar aqui hoje. Quero apenas aproveitar o momento", continuou.

Apesar de os pais de Câmara não terem ligação direta com o automobilismo, a avó materna do pernambucano, Niége Rossiter, foi piloto de carros DKW. Porém, esse não foi o motivo pelo qual o piloto de 21 anos se envolveu com as corridas.

"Não era algo com que eu me envolvesse muito quando era pequeno. Eu não treinava e também não foi por causa dela que comecei. O motivo de eu ter começado a foi principalmente meu pai, por causa de um amigo dele do trabalho. O filho desse amigo pilotava e ele deu ao meu irmão a oportunidade de experimentar".

"Meu irmão começou a testar por alguns meses mas não gostou muito, na verdade, foi exatamente o contrário. Ele nem gostava de ficar na pista, nos circuitos, eu era sempre aquele que acompanhava tudo, que queria ver e ir até lá. Eu ainda era muito novo, tinha cinco anos. Quando completei seis, continuei insistindo com meu pai para que me deixasse experimentar. Depois disso ele começou a me levar para fazer aquilo por paixão, por diversão. Acabou se tornando algo um pouco mais sério", concluiu.

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