Rafa Câmara rodou após ser tocado por Sergio Pérez, mas conseguiu terminar a corrida do GP de Las Vegas de Fórmula 1 em 16º. Após a prova, o brasileiro da Haas avaliou positivamente o seu desempenho durante a corrida, além de revelar o que viu durante o incidente com o piloto da Cadillac.

"A gente [Câmara e Pérez] se falou antes de se pesar [após a corrida]", começou Câmara, à TV Globo, sobre o esclarecimento da situação com o piloto mexicano, que abandonou a prova no incidente após bater no muro.

"Acabei não vendo ele. Claro que a gente tem que ver o que aconteceu direito, mas eu estava fazendo a curva e recebi um toque. Na hora, não entendi o que tinha acontecido, pensei que tinha quebrado alguma coisa no carro ou algo do tipo".

Depois da prova, Pérez foi considerado culpado pelo incidente e punido em cinco posições no grid de largada do GP do Catar.

Sobre a corrida, o jovem pernambucano destacou que seu desempenho em Las Vegas foi mais constante do que em Interlagos, especialmente pelas condições mais amistosas.

"Acho que foi uma corrida positiva, consegui ser bem mais constante do que no Brasil. Claro que não teve a chuva, a pista secando e depois chovendo de novo, então fica um pouco mais fácil".

"Deu para entender bem o carro e evoluir também durante a corrida. Foi um pouco mais difícil gerar temperatura, principalmente na primeira volta, na largada, mas depois acho que tudo ficou mais encaixado".

Sobre a decisão de voltar à Fórmula 2 disputar o título ou permanecer na F1 para ganhar experiência nas últimas duas etapas de 2026 - Catar e Abu Dhabi -, Câmara evitou definir o futuro, mas deixou claro que a escolha será feita em breve.

"Acho que vai ter alguns, [mas] não muitos dias para decidir o que vai acontecer, mas é voltar agora para casa — assim, né, casa mais ou menos —, voltar para a Europa e entender o que a gente vai fazer para ver o que vai acontecer no Catar", concluiu.

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