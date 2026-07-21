F1: Câmara deve ser reserva da Haas em 2027, afirma jornalista
Julianne Cerasoli, do UOL, apontou que o brasileiro, que atualmente é terceiro na F2, está sendo preparado para vaga de Bearman na equipe americana
A 'dança das cadeiras' da Fórmula 1 continua, agora com foco nas vagas da Haas para 2027. Segundo a colunista do UOL Julianne Cerasoli, um dos cotados para a vaga na equipe americana, o brasileiro Rafael Câmara, deve ser reserva em 2027, com o atual campeão da Fórmula 2 Leonardo Fornaroli saindo na frente na disputa pelo assento do próximo ano.
No páreo pela possível vaga de Esteban Ocon, que está sendo questionado dentro e fora da equipe pelos desempenhos em 2026, três candidatos surgiram: o reserva da Red Bull Yuki Tsunoda; Fornaroli, também reserva, mas da McLaren; e Câmara, atual campeão da Fórmula 3.
Além do desempenho de Câmara nas categorias de base, sua ida para a Haas como titular teria força pela ligação com a Ferrari. Como membro da academia da equipe italiana, o brasileiro se beneficia da relação entre a Scuderia, que fornece motores e partes do carro, e a escuderia americana.
No caso de Tsunoda, a parceria técnica com a Toyota é o 'trunfo' do piloto japonês, enquanto Fornaroli fez testes TPC, ou seja, com carros antigos da escuderia americana, que impressionaram a equipe americana e deixaram ele na frente da disputa.
Segundo Cerasoli, o mais provável no momento é que Câmara subirá para a F1 em 2027 como reserva, já que ele está sendo preparado para uma eventual saída de Oliver Bearman da Haas.
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