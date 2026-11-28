Rafa Câmara foi punido com a perda de três posições no grid de largada do GP do Catar de Fórmula 1 após atrapalhar Gabriel Bortoleto durante a classificação deste sábado.

Os dois brasileiros foram convocados pela direção de prova para prestar esclarecimentos sobre o incidente, assim como representantes da Haas e da Audi. Para chegar à decisão, os comissários analisaram dados de posicionamento dos carros, imagens, telemetria, comunicações via rádio e câmeras a bordo.

De acordo com o documento divulgado pela FIA, Câmara estava no traçado ideal enquanto realizava uma volta de retorno aos boxes, justamente no momento em que Bortoleto se aproximava da curva 16.

A análise da telemetria do carro da Audi mostrou que Gabriel perdeu a traseira do monoposto na entrada da curva e precisou acelerar menos, comprometendo também sua velocidade na saída do trecho.

"Os comissários determinam que este é um caso claro de impedimento desnecessário e a penalidade padrão é aplicada", diz o documento da FIA.

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