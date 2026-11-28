F1: Câmara é punido após atrapalhar Bortoleto na classificação para o GP do Catar
Brasileiro perderá três posições para a largada da corrida de domingo
Rafa Câmara foi punido com a perda de três posições no grid de largada do GP do Catar de Fórmula 1 após atrapalhar Gabriel Bortoleto durante a classificação deste sábado.
Os dois brasileiros foram convocados pela direção de prova para prestar esclarecimentos sobre o incidente, assim como representantes da Haas e da Audi. Para chegar à decisão, os comissários analisaram dados de posicionamento dos carros, imagens, telemetria, comunicações via rádio e câmeras a bordo.
De acordo com o documento divulgado pela FIA, Câmara estava no traçado ideal enquanto realizava uma volta de retorno aos boxes, justamente no momento em que Bortoleto se aproximava da curva 16.
A análise da telemetria do carro da Audi mostrou que Gabriel perdeu a traseira do monoposto na entrada da curva e precisou acelerar menos, comprometendo também sua velocidade na saída do trecho.
"Os comissários determinam que este é um caso claro de impedimento desnecessário e a penalidade padrão é aplicada", diz o documento da FIA.
As VERDADES da TRETA da Ferrari, VERSTAPPEN x RUSSELL, GP de Vegas, CÂMARA ABRE MÃO da F2, Bortoleto
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