Rafael Câmara completou sua terceira corrida como piloto de Fórmula 1, após finalizar o GP do Catar na 16ª posição. Apesar de ter lidado com uma prova limitada estrategicamente, encerrou o fim de semana com sensação de "saldo positivo", mas destacou o desgaste físico sofrido.

Em Losail, o brasileiro acabou sendo punido por atrapalhar Gabriel Bortoleto, largou da 18ª colocação. Na largada, conseguiu recuperar duas posições e, dali para frente, teve uma corrida 'tranquila', tendo uma ultrapassagem em cima de Sergio Pérez como um dos pontos altos.

Falando após o fim da prova, Câmara fez o panôrama geral de mais uma etapa, enfatizando os avanços conquistados e a oportunidade de ter conseguido passar ileso em todas as sessões de pista.

“No fim das contas, foi um fim de semana decente e tranquilo, especialmente no que diz respeito a conhecer o carro e ganhar experiência. A cada fim de semana, damos um passo à frente e nos preparamos melhor para o ano que vem. Definitivamente não foi uma corrida fácil, é uma pista onde ultrapassar é complicado, por isso acabei ficando um pouco preso atrás de Sainz no final."

"Nosso ritmo com os pneus duros foi bom e, com pista livre, o carro apresentou um bom comportamento. Este circuito é um dos mais exigentes fisicamente, mas o saldo foi positivo e consegui aprender bastante. Estou ansioso por Abu Dhabi e por aproveitar ao máximo a preparação para o próximo ano.”

A temporada 2026 da Fórmula 1 acaba no próximo fim de semana com a corrida em Abu Dhabi. Posteriomente, o brasileiro participará dos testes de pós-temporada com a Haas também em Yas Marina.

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