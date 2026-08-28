F1: Câmara encerra testes com a Haas em Portugal; saiba mais

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De acordo com o portal ge, brasileiro foi destaque da sessão

Olivia Nogueira
Editado:
Rafael Câmara (Divulgação/FDA)

Rafael Câmara(Divulgação/FDA)

Foto de: Divulgacao

Rafael Câmara terminou os dois dias de teste com a Haas no Autódromo Internacional do Algarve, em Portugal. O brasileiro de 21 anos, atualmente terceiro colocado na F2, é um dos candidatos a uma vaga de titular na equipe americana de Fórmula 1 para 2027. 

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Também participaram do teste Leonardo Fornaroli, atual campeão da F2 e reserva da McLaren na F1 e Ryo Hirakawa, reserva da Haas e piloto da Toyota, parceira técnica do time. Titular da Haas, Oliver Bearman também foi para a pista, buscando determinar um tempo de referência. 

Segundo o portal ge, Câmara foi quem mais se aproximou do tempo de Bearman, "ficando à frente" de Fornaroli e Hirakawa, concorrentes do brasileiro pela vaga atualmente ocupada por Esteban Ocon. O portal italiano AutoRacer ainda adiciona que o teste foi uma oportunidade para a Haas avaliar "três perfis diferentes" de pilotos, analisando como cada um se adapta ao universo da F1 em aspectos como consistência, feedback técnico e trabalho com os engenheiros.  

O teste, realizado entre 26 e 28 de agosto, utilizuo o VF-25, carro da temporada de 2025, como uma das sessões permitidas pela categoria com monopostos de anos anteriores (os chamados Testing of Previous Cars, TPC, na sigla em inglês).

Esse foi o primeiro teste de Câmara com a Haas, que já havia participado de sessões com a Ferrari em Hungaroring, Barcelona e Mugello, sendo a última há dois dias, na quarta-feira (26). 

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