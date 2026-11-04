Rafa Câmara fará sua estreia na Fórmula 1 no GP de São Paulo, quando assumirá o carro da Haas que antes era ocupado por Esteban Ocon. Antes de seu primeiro final de semana como piloto do Mundial, o jovem brasileiro deixou clara sua gratidão à equipe americana e à Ferrari, a qual ele faz parte da academia de pilotos, pela oportunidade.

A entrada de Câmara no grid ao lado de Gabriel Bortoleto — que disputa seu segundo GP em casa pela equipe Audi — encerra um jejum que durava uma década no automobilismo nacional. A última vez em que a F1 contou com dois pilotos brasileiros alinhados na mesma prova ocorreu no GP de Abu Dhabi de 2016, com Felipe Massa na Williams e Felipe Nasr na Sauber.

“Sou grato à Haas por me dar essa oportunidade e também quero agradecer à Ferrari pelo apoio contínuo", começou Câmara. Fazer minha estreia na F1 no Brasil é um momento especial para mim".

O piloto pernambucano também elencou o que deve ser o seu foco durante a etapa de Interlagos: aprendizado, trabalho com a equipe, entender o novo monoposto.

"Sei que há muito a aprender, e meu foco é trabalhar em estreita colaboração com a equipe, entender o carro e dar o meu melhor neste fim de semana", concluiu.

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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