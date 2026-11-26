Rafa Câmara precisou tomar uma difícil decisão antes do GP do Catar: permanecer na Fórmula 1 e ganhar experiência nas últimas duas etapas do ano ou voltar para a Fórmula 2 para disputar o título de 2026. O jovem piloto brasileiro optou por correr na Haas F1 em Losail e Abu Dhabi.

Apesar da escolha pela F1 no final de 2026, Câmara admitiu que é um pouco decepcionante deixar a F2 na reta final do campeonato e que não espera vencer o título longe da categoria de acesso.

"Com certeza é um pouco triste. O ano inteiro trabalhando para isso e, no final, não vamos disputar essas duas corridas. E, estando tão apertado, com certeza não vou ganhar o campeonato, a menos que aconteça algo realmente louco".

"Nessa situação não foi uma decisão fácil de tomar, e sim, é um pouco triste não participarmos dessas duas corridas legais, mas, por outro lado, acho que vai ser muito útil para a minha trajetória na F1, e acredito que será uma experiência muito boa para o futuro".

Ainda assim, Câmara afirmou que vai acompanhar as duas etapas finais da F2, torcendo pela equipe Invicta e seu substituto, o atual vice-campeão da Fórmula 3, Freddie Slater.

"Com certeza vou assistir. Não acho que vou ganhar. Vou ficar um pouco triste. Mas sim, com certeza vou acompanhar o fim de semana inteiro para ver o que está acontecendo e, como sempre, torcendo pela Invicta".

"Não conversei muito [com Slater]. Eu o vi na pista quando eles estavam indo com meu engenheiro. Quer dizer, o engenheiro dele agora", concluiu.

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