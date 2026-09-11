F1: Câmara fará novo teste com a Ferrari, em Ímola

Um dos principais candidatos a uma vaga de titular na Fórmula 1 em 2027, Rafael Câmara participará de um novo teste com a Ferrari na semana que vem, no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, na Itália.

O trabalho de preparação para que o brasileiro chegue à principal categoria do automobilismo mundial no ano que vem continua a todo vapor, e testes como esse fazem parte desse planejamento. Câmara irá testar com um SF-25, carro da Scuderia utilizado na temporada de 2025.

O circuito italiano irá receber o teste de pneus da Pirelli nos dias 15 e 16 de setembro, o qual contará ainda com Lewis Hamilton e Charles Leclerc, utilizando o carro deste ano. De acordo com o portal ge, a Ferrari irá então aproveitar a oportunidade e colocar Câmara na pista. O sueco Dino Beganovic também deve andar com o carro do ano passado.

Atual vice-líder da F2, Câmara está na disputa por uma vaga de titular na F1 no ano que vem, tendo na Haas sua melhor chance. Membro da Academia de Jovens Pilotos da Ferrari desde 2022, o brasileiro já fez testes com a Scuderia este ano em outras três ocasiões, tendo andado em Hungaroring, Barcelona e Mugello.

No fim de agosto Câmara também testou com a Haas (que é cliente de motores da Ferrari), no Autódromo Internacional do Algarve, em Portugal. Segundo o ge, o brasileiro não só superou Leonardo Fornaroli e Ryo Hirakawa, os concorrentes pela vaga no time americano, como também bateu o tempo de referência estabelecido por Oliver Bearman.

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