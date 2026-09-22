F1: Câmara ganha apoio importante na disputa por vaga na Haas

Rafael Câmara está na disputa por uma vaga na Fórmula 1 com a Haas. O brasileiro tem Leo Fornaroli como principal rival, mas está despontando como favorito e ganhou um apoio importante na disputa.

O Motorsport.com Brasil apurou que as negociações estão em andamento e ganharam novos contornos após o GP da Espanha. Em Madri, os pilotos, seus empresários e o alto escalão da Haas se reuniram para discutir as situações e ouvir as últimas propostas.

Isso significa que não há nenhum contrato assinado até o momento, mas já é uma certeza que Esteban Ocon não estará no assento ao lado de Oliver Bearman em 2027.

A decisão final estava nas mãos de Ayao Komatsu, que admitiu ter ficado surpreso com o nível de habilidades técnicas e velocidade dos pilotos durante um teste feito pela Haas.

Câmara despontou como o favorito depois das comparações com Fornaroli, Jack Doohan, Ocon e Ryo Hirakawa. O brasileiro surpreendeu principalmente pelo nível de feedback técnico que conseguiu oferecer aos engenheiros depois de algumas voltas com um carro antigo da equipe norte-americana.

Com isso, Rafa ganhou um apoio importante na disputa: o de Gene Haas. Segundo informações da Autoracer.it, o fundador da Haas Automation está pressionando Komatsu a escolher o brasileiro.

É importante mencionar que, apesar de Doohan e Hirakawa terem sido considerados fortes candidatos - o japonês principalmente pela relação com a Toyota -, as notícias dão conta de que ambos já estão fora da disputa.

Como fica Fornaroli?

Os testes de comparação não foram negativos para Leo Fornaroli, piloto que faz parte da academia da McLaren e também busca uma vaga na F1 depois de vencer o campeonato da F2.

A Autoracer destaca que o italiano também obteve resultados positivos em suas voltas com as Haas. Além disso, Fornaroli segue fazendo testes com a McLaren e ganhando quilometragem com carros anteriores da equipe de Woking.

O ponto forte de Fornaroli foi a preparação e uma base muito sólida já nos primeiros minutos de contato com o carro. Não é nenhuma surpresa que ambos os pilotos tenham se destacado, já que Câmara também é apoiado pela academia da Ferrari.

No momento, a decisão final ainda está nas mãos de Komatsu e qualquer confirmação deve demorar alguns dias. Segundo os relatos, Hirakawa e Doohan já são peças fora do baralho e agora há um afunilamento e análise das vantagens de contratar Câmara ou Fornaroli.

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