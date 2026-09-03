F1: Câmara ganha destaque em briga por vaga na Haas ao superar Bearman em teste em Portugal

Um dos principais candidatos a uma vaga de titular na Fórmula 1 em 2027, Rafael Câmara finalizou na última sexta-feira (28) dois dias de teste com a Haas no Autódromo Internacional do Algarve, em Portugal. Agora, novas informações sobre a sessão vieram à tona.

Também participaram do teste Leonardo Fornaroli, atual campeão da F2 e reserva da McLaren na F1 e Ryo Hirakawa, reserva da Haas e piloto da Toyota, parceira técnica do time. Titular da Haas, Oliver Bearman também foi para a pista, buscando determinar um tempo de referência.

Segundo divulgado pelo portal ge ainda na última semana, Câmara havia sido o nome que mais se aproximou do tempo de Bearman, "ficando à frente" de Fornaroli e Hirakawa. Porém, de acordo com atualizações do mesmo veículo, o brasileiro, na verdade, "superou a referência" do britânico.

Além disso, Câmara teria ficado quase dois décimos a frente de Fornaroli e mais de três décimos de Hirakawa. O brasileiro ainda impressionou os engenheiros da Haas com sua capacidade de adaptação e feedback fornecido sobre as atividades desenvolvidas na pista.

O teste, realizado entre 26 e 28 de agosto, utilizou o VF-25, carro da temporada de 2025, como uma das sessões permitidas pela categoria com monopostos de anos anteriores (os chamados Testing of Previous Cars, TPC, na sigla em inglês). Com isso, o resultado de Câmara a frente de Bearman ganha ainda mais relevância, pois a sessão foi realizada com um carro familiar ao britânico, que disputou um ano inteiro com o VF-25.

Câmara é membro da Academia de Jovens Pilotos da Ferrari desde 2022, contando com o apoio da Scuderia para alcançar uma vaga no grid da F1 em 2027. A marca italiana fornece componentes do carro para a Haas, incluindo motor e câmbio, e, segundo o ge, o time americano teria um desconto ainda maior na obtenção desses elementos caso contrate o brasileiro.

O teste no Algarve foi o primeiro de Câmara com a Haas, que já havia participado de sessões com a Ferrari em Hungaroring, Barcelona e Mugello. O brasileiro está no páreo pela vaga que atualmente é ocupada por Esteban Ocon, cujo futuro é incerto, como confirmado pelo chefe de equipe da Haas, Ayao Komatsu.

"Como já foi noticiado, cinco pilotos, incluindo o nosso reserva, estão competindo por uma vaga para 2027. Os cinco pilotos são os reservas Ryo Hirakawa e Jack Doohan, Leonardo Fornaroli, Rafael Câmara e Esteban", disse Komatsu em sua coluna no site japonês as-web.

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