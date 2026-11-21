Rafa Câmara terminou a classificação do GP de Las Vegas de Fórmula 1 com o 17º melhor tempo, batendo na trave do Q2 por menos de um décimo. No entanto, o brasileiro da Haas irá largar na 15ª posição no domingo (22) por punições de Carlos Sainz e Oscar Piastri. Após o quali, ele avaliou o desempenho no Q1 e agradeceu a ajuda de vácuo de Oliver Bearman.

À mídia, incluindo o Motorsport.com, Câmara lamentou ter ficado tão perto de passar para a segunda fase do treino classificatório, mas demonstrou estar otimista para a prova de domingo em Vegas.

"Foi difícil ficar tão perto de avançar para o Q2. E também o Ollie fez um trabalho incrível. Acho que ele me deu um bom vácuo. Não poderia pedir por mais", começou o brasileiro.

"Acho que, na verdade, aquela primeira volta foi difícil porque, obviamente, você não consegue realmente fazer uma volta para se preparar melhor para a segunda tentativa".

"Então, sim, acho que foi difícil ficar tão perto. Mas agora temos uma corrida longa amanhã, muitas coisas podem acontecer. Então, vou tentar aproveitar as oportunidades".

O brasileiro afirmou que o companheiro de equipe fez o melhor possível para ajudá-lo nas voltas rápidas: "Acho que o Ollie fez isso [deixar o vácuo] muito bem. Acho que ele entendeu muito bem desde a primeira tentativa, e a segunda foi perfeita".

Rafael Camara, Haas Foto de: Jim Watson / AFP via Getty Images

Questionado sobre a rodada na curva 1 depois da primeira tentativa, o brasileiro da Haas admitiu que isso afetou ele, mas que ele ficou feliz com as voltas realizadas.

"Acho que definitivamente isso não ajudou na confiança, especialmente porque tivemos apenas duas voltas, e não é fácil colocar os pneus na temperatura ideal logo na primeira volta".

"Então não foi o melhor cenário para a confiança, mas, no geral, fiquei feliz com a volta. Obviamente, quando você fica tão perto, sempre há alguma coisa que poderia encontrar para melhorar. Mas acho que, considerando o que aconteceu no começo, foi muito bom".

Apesar da positividade, o brasileiro não concordou com a fala de Bearman de que a dupla extraiu o máximo do carro da Haas: "Acho que, para ser sincero, deveríamos ter conseguido um pouco mais, apesar de, obviamente, os acontecimentos da primeira volta. Acho que foi muito bom".

Rafael Camara, Haas Foto de: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Ao ser questionado se iniciar a trajetória na F1 por São Paulo e Las Vegas representa um dos cenários mais severos para um novato, sobretudo pelo clima, o piloto pernambucano concordou.

"Acho que aqui não é uma pista fácil, porque as temperaturas são muito baixas. Acho que já vimos ontem, nos treinos, que foi muito difícil colocar os pneus na temperatura ideal. E também, com o frio, na primeira volta".

"Então, acho que, por um lado, é muito bom para ganhar experiência e entender como tudo funciona, mas definitivamente não torna a sua vida mais fácil".

MAIS EXPERIÊNCIA para Rafa, ‘VOLTA’ de Bortoleto, BRIGA pelo vice e cia: a RODADA TRIPLA FINAL da F1

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!