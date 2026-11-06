F1: Câmara lidará com limite de peças já utilizado pela Haas e pode receber punição caso faça trocas

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Brasileiro assume o cockpit de Esteban Ocon e carregará histórico do carro caso continue como piloto da Haas até o fim de 2026

Livia Veiga
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Rafa Câmara pode enfrentar uma particularidade regulamentar em sua trajetória na Fórmula 1 caso continue na Haas até o fim da temporada, isso porque ele entra no lugar de Esteban Ocon, mas carrega todo o histórico do carro consigo.

Leia também:

O brasileiro passou a utilizar um carro que já acumula um histórico de trocas de componentes da unidade de potência ao longo de 2026. Com isso, eventuais substituições adicionais no futuro podem resultar em punições no grid de largada, uma vez que o carro #51, antigo #31, já está no limite de algumas peças.

A situação acontece porque a contagem de utilização dos componentes não é zerada quando um piloto assume o lugar de outro durante o campeonato. De acordo com o regulamento esportivo da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), o substituto é considerado o piloto original para efeitos de contabilização dos elementos da unidade de potência.

Na prática, isso significa que Câmara não terá uma nova cota de componentes disponível simplesmente por assumir o carro na reta final da temporada. Caso permaneça na Haas e precise realizar novas trocas, o histórico de utilização acumulado anteriormente também será considerado.

Portanto, uma eventual punição por exceder o limite regulamentar de componentes não significaria necessariamente que o brasileiro provocou algum problema ou foi responsável pelas substituições anteriores. A situação está relacionada ao histórico do carro que passou a utilizar.

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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