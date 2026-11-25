Depois de ser escalado para os GPs de São Paulo e de Las Vegas de Fórmula 1, Rafa Câmara vai permanecer no carro da Haas até o final da temporada 2026, antes de sua estreia como titular em 2027. Na prévia do GP do Catar, o brasileiro de 21 anos destacou como permanecer no Campeonato Mundial é uma grande oportunidade.

"Cada fim de semana na F1 é uma oportunidade para eu aprender e evoluir", começou Câmara, avaliando positivamente a permanência na categoria máxima do automobilismo até o final do ano. O brasileiro optou por assumir a vaga da Haas em vez de voltar para a F2 para disputar o título da categoria de formação.

O jovem piloto pernambucano continuou, avaliando os desafios do autódromo de Losail: "O Catar é um circuito desafiador e estou ansioso para experimentá-lo em um carro de F1".

"O objetivo é continuar progredindo, ganhar confiança e contribuir o máximo possível para a equipe", concluiu.

Rafa Câmara estreou na F1 na etapa de Interlagos, terminando na 20ª colocação, e permaneceu na equipe da Haas em Las Vegas, concluindo a prova em 16º. Ele continuará substituindo Esteban Ocon nos GPs do Catar e de Abu Dhabi.

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