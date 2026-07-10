F1 - Câmara na Haas, Sainz na Audi e Verstappen na McLaren: as últimas do mercado e o que dizem os chefes das equipes

A semana pós-GP da Grã-Bretanha trouxe um noticiário agitado no mercado de pilotos da Fórmula 1. Enquanto o foco recai sobre a sondagem entre Max Verstappen e McLaren, que poderia culminar também na ida de Oscar Piastri para a Red Bull, o espanhol Carlos Sainz e o brasileiro Rafael Câmara também estão nos holofotes por causa de negociações com Audi e Haas, respectivamente.

De todo modo, o que dizem os dirigentes das escuderias sobre tudo isso? O chefe de equipe da McLaren despistou quando questionado sobre o assunto na etapa de Silverstone.

Verstappen na McLaren? (e Piastri na Red Bull?)

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Andrea Stella se limitou a dizer o seguinte na Inglaterra: "Tenho trabalho suficiente aqui para ganhar meio segundo o mais rápido possível. Espero que McLaren e Red Bull possam se juntar a Mercedes e Ferrari na segunda metade da temporada".

No entanto, o engenheiro italiano não é 'quem manda' nos contratos dos pilotos de Woking, embora seja uma voz ouvida acerca do tema. De qualquer maneira, o CEO da equipe, Zak Brown, também não sinalizou qualquer investida por Verstappen, afirmando que Lando Norris e Oscar Piastri são os pilotos do time -- o que, porém, não demoveu o empresário de Max, Raymond Vermeulen, de sondar a McLaren durante o último GP.

Rafa Câmara na Haas?

Rafael Câmara, Barcelona Foto de: Divulgacao

Segundo o rossomotori, da Itália, Rafael Câmara, atual campeão da Fórmula 3 e terceiro colocado na briga pelo título da Fórmula 2, substituirá Esteban Ocon na equipe em 2027. Em prol do brasileiro, pesa o apoio da Ferrari, que fornece motores ao time americano.

Não há qualquer confirmação sobre a troca, mas é fato que Câmara é uma opção da Haas para o ano que vem, embora não a única. Além do próprio Ocon, são aventados Leonardo Fornaroli, Yuki Tsunoda e Ryo Hirakawa, este afiliado à Toyota, parceira do time na F1.

Fornaroli, por sua vez, é apontado pelo The Race como o novo favorito à vaga, tendo testado recentemente um carro antigo da Haas, apesar de ser um júnior da McLaren. Sobre isso, o chefe da equipe, Ayao Komatsu, comentou: "Demos uma observada nele".

"Claramente, o que a McLaren faz com Leo é um programa muito bom. Quando ele guia, seja num carro, no simulador, num teste com carro antigo ou num TL1, ele é rápido", afirmou Komatsu. Veloz Câmara também é, então a decisão ainda parece em aberto.

Sainz na Audi?

Carlos Sainz, Williams Foto de: Peter Fox / Getty Images

Segundo o veterano jornalista especializado em F1 Joe Saward, o atual piloto da Williams está insatisfeito com o desempenho da equipe inglesa e estaria 'de olho' numa transferência para a Audi -- que, aliás, havia cortejado o espanhol ainda em 2024.

Na marca alemã, o brasileiro Gabriel Bortoleto parece ter sua permanência garantida, mas o germânico Nico Hulkenberg ainda não pontuou na temporada e, com 38 anos, está na reta final de sua carreira na categoria.

No entanto, em entrevista ao Motorsport.com da Alemanha, o chefão da Audi F1, Mattia Binotto, fez elogios a 'Hulk' e a Bortoleto: “Sempre dissemos que temos uma excelente dupla de pilotos".

"Muitas vezes me dizem que temos um piloto experiente e um novato. Na realidade, temos dois pilotos muito rápidos. E é exatamente isso que me deixa satisfeito. Os dois pilotos são muito rápidos", disse Binotto, que depois falou especificamente sobre Hulk.

"Nico ainda tem muita lenha para queimar. É possível ver o quanto está focado. Ele é rápido, consistente e até parece um piloto jovem. Ainda tem muitos anos pela frente. Está fazendo um excelente trabalho, e estamos muito satisfeitos com ele”, completou.

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

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