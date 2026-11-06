Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Porsche Cup: Marçal Muller crava pole em Interlagos na Carrera Cup

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Sprint F1
Porsche Cup: Marçal Muller crava pole em Interlagos na Carrera Cup

MotoGP: Moreira lamenta "dia realmente difícil" no Catar

MotoGP
MotoGP
GP do Catar
MotoGP: Moreira lamenta "dia realmente difícil" no Catar

F1: Câmara lidará com limite de peças já utilizado pela Haas e pode receber punição caso faça trocas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Câmara lidará com limite de peças já utilizado pela Haas e pode receber punição caso faça trocas

GP do Catar de MotoGP: Horários e como assistir ao sábado de quali e sprint em Losail

MotoGP
MotoGP
GP do Catar
GP do Catar de MotoGP: Horários e como assistir ao sábado de quali e sprint em Losail

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação do GP de São Paulo em Interlagos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação do GP de São Paulo em Interlagos

F1: Câmara analisa primeiro dia com a Haas em Interlagos e comenta incidente com Leclerc no TL2

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Câmara analisa primeiro dia com a Haas em Interlagos e comenta incidente com Leclerc no TL2

F1: Câmara recebe reprimenda por atrapalhar Leclerc no TL2 e se livra de punição em estreia

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Câmara recebe reprimenda por atrapalhar Leclerc no TL2 e se livra de punição em estreia

F1: Confira os resultados dos treinos livres do GP de São Paulo, com Bortoleto e Câmara na pista

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Confira os resultados dos treinos livres do GP de São Paulo, com Bortoleto e Câmara na pista
Fórmula 1 GP de São Paulo

F1: Câmara recebe reprimenda por atrapalhar Leclerc no TL2 e se livra de punição em estreia

Caso do brasileiro com o monegasco foi analisado pelos comissários após o fim das atividades de pista em Interlagos

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Add as a preferred source

Ford: Das pistas da F1 às ruas

Ford Racing: das pistas da F1 às ruas, a tecnologia que move a alta performance

Rafa Câmara descobriu logo em seu primeiro dia como piloto de Fórmula 1 o que é uma investigação e uma audiência com os comissários da FIA. O brasileiro foi investigado por atrapalhar Charles Leclerc durante o segundo treino livre para o GP de São Paulo, em Interlagos, terminando apenas com uma reprimenda.

Leia também:

Na sessão da tarde, Câmara vinha na subida que antecedia a reta principal, com Leclerc acelerando pelo lado direito. Sem espaço, o monegasco teve que ir para a área de escape para evitar um contato com o brasileiro.

Ainda durante o TL2, foi confirmado que o caso seria investigado pelos comissários após o fim da sessão, com uma audiência marcada para 17h40, horário de Brasília. Câmara, Leclerc e representantes das equipes foram ouvidas e, minutos depois, foi confirmada a não-punição ao brasileiro, saindo apenas com uma reprimenda pelo caso.

 

"Os Comissários ouviram Câmara, representantes das equipes e revisaram evidências de vídeo, de rádio e onboards e determinaram que Câmara foi alertado múltiplas vezes que Leclerc estava se aproximando em uma volta rápida", diz o documento oficial da FIA.

"Mesmo assim, Câmara estava aquecendo os pneus e colocando o carro na linha ideal. Leclerc precisou tomar uma ação evasiva para evitar uma colisão movendo-se para a direita, colocando uma porção significativa do carro para fora da pista. A situação criada foi claramente perigosa, e Câmara deveria ter tido mais cuidado para evitar atrapalhar Leclerc"".

"Enquanto a punição típica para um atrapalho em treinos livres é uma advertência, neste caso, acreditamos que a reprimenda seja mais correta".

Câmara faz sua estreia na F1 neste fim de semana com a Haas, ocupando a vaga deixada por Esteban Ocon após a confusão com o chefe da equipe durante o GP do México. O brasileiro já está confirmado no grid de 2027 com a própria Haas.

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Confira os resultados dos treinos livres do GP de São Paulo, com Bortoleto e Câmara na pista
Próximo artigo F1: Câmara analisa primeiro dia com a Haas em Interlagos e comenta incidente com Leclerc no TL2

Principais comentários
Mais de
Guilherme Longo

MotoGP: Moreira lamenta "dia realmente difícil" no Catar

MotoGP
MotoGP
GP do Catar
MotoGP: Moreira lamenta "dia realmente difícil" no Catar

F1: Antonelli lidera TL2 do GP de São Paulo em Interlagos; Bortoleto é oitavo e Câmara é 16º

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Antonelli lidera TL2 do GP de São Paulo em Interlagos; Bortoleto é oitavo e Câmara é 16º

F1 - Hamilton sobre GP 400: "Ainda tenho ritmo, velocidade, dedicação e foco"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1 - Hamilton sobre GP 400: "Ainda tenho ritmo, velocidade, dedicação e foco"

Últimas notícias

Porsche Cup: Marçal Muller crava pole em Interlagos na Carrera Cup

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Sprint F1
Porsche Cup: Marçal Muller crava pole em Interlagos na Carrera Cup

MotoGP: Moreira lamenta "dia realmente difícil" no Catar

MotoGP
MGP MotoGP
GP do Catar
MotoGP: Moreira lamenta "dia realmente difícil" no Catar

F1: Câmara lidará com limite de peças já utilizado pela Haas e pode receber punição caso faça trocas

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Câmara lidará com limite de peças já utilizado pela Haas e pode receber punição caso faça trocas

GP do Catar de MotoGP: Horários e como assistir ao sábado de quali e sprint em Losail

MotoGP
MGP MotoGP
GP do Catar
GP do Catar de MotoGP: Horários e como assistir ao sábado de quali e sprint em Losail