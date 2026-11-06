F1: Câmara recebe reprimenda por atrapalhar Leclerc no TL2 e se livra de punição em estreia

Rafa Câmara descobriu logo em seu primeiro dia como piloto de Fórmula 1 o que é uma investigação e uma audiência com os comissários da FIA. O brasileiro foi investigado por atrapalhar Charles Leclerc durante o segundo treino livre para o GP de São Paulo, em Interlagos, terminando apenas com uma reprimenda.

Na sessão da tarde, Câmara vinha na subida que antecedia a reta principal, com Leclerc acelerando pelo lado direito. Sem espaço, o monegasco teve que ir para a área de escape para evitar um contato com o brasileiro.

Ainda durante o TL2, foi confirmado que o caso seria investigado pelos comissários após o fim da sessão, com uma audiência marcada para 17h40, horário de Brasília. Câmara, Leclerc e representantes das equipes foram ouvidas e, minutos depois, foi confirmada a não-punição ao brasileiro, saindo apenas com uma reprimenda pelo caso.

"Os Comissários ouviram Câmara, representantes das equipes e revisaram evidências de vídeo, de rádio e onboards e determinaram que Câmara foi alertado múltiplas vezes que Leclerc estava se aproximando em uma volta rápida", diz o documento oficial da FIA.

"Mesmo assim, Câmara estava aquecendo os pneus e colocando o carro na linha ideal. Leclerc precisou tomar uma ação evasiva para evitar uma colisão movendo-se para a direita, colocando uma porção significativa do carro para fora da pista. A situação criada foi claramente perigosa, e Câmara deveria ter tido mais cuidado para evitar atrapalhar Leclerc"".

"Enquanto a punição típica para um atrapalho em treinos livres é uma advertência, neste caso, acreditamos que a reprimenda seja mais correta".

Câmara faz sua estreia na F1 neste fim de semana com a Haas, ocupando a vaga deixada por Esteban Ocon após a confusão com o chefe da equipe durante o GP do México. O brasileiro já está confirmado no grid de 2027 com a própria Haas.

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!