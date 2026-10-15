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F1: Câmara revela qual número usará em 2027; saiba qual e veja o motivo da escolha

Brasileiro correrá pela Haas na próxima temporada

Olivia Nogueira
Editado:
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Rafael Câmara foi confirmado na manhã desta quinta-feira (15) como o novo nome do Brasil na Fórmula 1! Atual líder da Fórmula 2, ele se junta à Haas a partir de 2027 em um contrato multianual, tendo Oliver Bearman como companheiro de equipe. 

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Os detalhes da contratação estão sendo compartilhados aos poucos, porém, o brasileiro já revelou uma das escolhas mais emblemáticas e significativas na carreira de um piloto: o número que irá utilizar. 

"Acho que iremos utilizar o 50. A primeira opção seria o cinco, mas obviamente, Gabi [Gabriel Bortoleto] o está utilizando. Mas sim, será o 50, porque meu aniversário é em 5/5/2005. Eu falei com o meu pai e ele disse 50, faz sentido com a minha data de aniversário. Então é o que vou usar no ano que vem", falou em coletiva de imprensa nesta quinta. 

No grid atual da F2, Câmara utiliza o número 1 no carro da Invicta Racing. Na F3, em 2025 e na FRECA, em 2024, corria com o número 5. Em 2023, na Formula Regional do Oriente Médio e na estreia na FRECA, usou o número 8. 

REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo

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