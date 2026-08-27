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F1: Câmara testa com a Ferrari antes de 'estreia' com a Haas

Brasileiro já voou para Portimão, onde mostrará suas habilidades para a equipe norte-americana, onde disputa uma vaga fixa

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Publicado:
Charles Leclerc, Ferrari

A Ferrari entrou em ação na pista de Mugello com um carro antigo de Fórmula 1 com Rafael Câmara e Norman Nato. Essa não é a primeira vez que o brasileiro assume o volante de um carro de Maranello, mas agora a pressão é diferente, já que ele se encaminha para testar com a Haas.

Leia também:

Na última quarta-feira (26) e nesta quinta-feira (27), a equipe italiana fará mais testes TPC que já estavam planejados anteriormente. Inclusive, eles aproveitarão para realizar análises junto à Pirelli para definir a gama de pneus para 2027.

Na manhã de quarta, Câmara deu início às atividades, dando algumas voltas em Mugello para se acostumar com as exigências deste carro. Poucas horas depois, o brasileiro já entrou em um avião para Portimão, onde testará com a Haas.

Neste momento, Rafa tem como principais rivais Leo Fornaroli, da academia da McLaren, e Ryo Hirakawa, apoiado pela Toyota. Os três estão na disputa por uma vaga fixa na F1, provavelmente no lugar de Esteban Ocon.

Rafael Camara, pilota FDA

Rafael Câmara, piloto da FDA

À tarde, o lugar de Câmara foi ocupado por Norman Nato, em sua estreia ao volante de uma Ferrari de F1. O francês de 34 anos, que possui longa experiência em monopostos e no mundo das corridas de resistência, passou a integrar, a partir deste ano, o grupo de "pilotos de desenvolvimento e simulador" que se revezam no simulador de Maranello.

O seu teste deve ser visto, provavelmente, no âmbito do programa de trabalho voltado para a otimização da correlação entre o simulador e a pista e para o aproveitamento do seu conhecimento de uso do sistema híbrido adquirido na Fórmula E.

O trabalho continua hoje com Antonio Fuoco, piloto referência nas atividades de simulação da Ferrari. Fuoco deve alternar com Dino Beganovic, outro piloto envolvido no programa TPC 2026 da Scuderia.

McLaren PASSOU FERRARI e PEITA MERCEDES? Hamilton ensaia CRISE interna, BORTOLETO, 'causos' de MOTTA

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