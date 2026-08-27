F1: Câmara testa com a Ferrari antes de 'estreia' com a Haas

A Ferrari entrou em ação na pista de Mugello com um carro antigo de Fórmula 1 com Rafael Câmara e Norman Nato. Essa não é a primeira vez que o brasileiro assume o volante de um carro de Maranello, mas agora a pressão é diferente, já que ele se encaminha para testar com a Haas.

Na última quarta-feira (26) e nesta quinta-feira (27), a equipe italiana fará mais testes TPC que já estavam planejados anteriormente. Inclusive, eles aproveitarão para realizar análises junto à Pirelli para definir a gama de pneus para 2027.

Na manhã de quarta, Câmara deu início às atividades, dando algumas voltas em Mugello para se acostumar com as exigências deste carro. Poucas horas depois, o brasileiro já entrou em um avião para Portimão, onde testará com a Haas.

Neste momento, Rafa tem como principais rivais Leo Fornaroli, da academia da McLaren, e Ryo Hirakawa, apoiado pela Toyota. Os três estão na disputa por uma vaga fixa na F1, provavelmente no lugar de Esteban Ocon.

Rafael Câmara, piloto da FDA

À tarde, o lugar de Câmara foi ocupado por Norman Nato, em sua estreia ao volante de uma Ferrari de F1. O francês de 34 anos, que possui longa experiência em monopostos e no mundo das corridas de resistência, passou a integrar, a partir deste ano, o grupo de "pilotos de desenvolvimento e simulador" que se revezam no simulador de Maranello.

O seu teste deve ser visto, provavelmente, no âmbito do programa de trabalho voltado para a otimização da correlação entre o simulador e a pista e para o aproveitamento do seu conhecimento de uso do sistema híbrido adquirido na Fórmula E.

O trabalho continua hoje com Antonio Fuoco, piloto referência nas atividades de simulação da Ferrari. Fuoco deve alternar com Dino Beganovic, outro piloto envolvido no programa TPC 2026 da Scuderia.

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