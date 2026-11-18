Rafa Câmara está de volta ao volante da Haas neste fim de semana em Las Vegas. O brasileiro cumprirá sua segunda corrida de Fórmula 1 da vida e espera acumular quilometragem e conhecimento com o carro.

O brasileiro teve um grande desafio em São Paulo, correndo em uma pista onde nunca tinha corrido antes, com o clima mudando rapidamente na classificação e na corrida e com chuva em diversos momentos.

Em Las Vegas, Câmara enfrentará as baixas temperaturas que costumam desafiar até os mais experientes. No comunicado enviado à imprensa, o brasileiro admitiu estar "ansioso" para voltar ao carro.

"O Brasil foi uma boa experiência de aprendizado, e agora o foco é evoluir a partir disso, melhorar passo a passo e aproveitar ao máximo cada sessão. É um circuito novo para mim, então há muito a aprender, mas farei o meu melhor para continuar progredindo ao longo do fim de semana".

Ayao Komatsu, que elogiou muito a postura da Câmara após a corrida em casa, também declarou que quer dar "continuidade ao trabalho" que começou ainda em Interlagos e permitir que o brasileiro se adapte ao carro em vez de cobrar resultados.

Vale lembrar que Rafa Câmara foi contratado para se fazer dupla com Oliver Bearman em 2027 e defender as cores da Haas na próxima temporada. O brasileiro assumiu o carro de Esteban Ocon ainda em 2026 após a demissão prematura durante o GP da Cidade do México.

Ainda não há certeza se Câmara continuará guiando pela Haas no GP do Catar e Abu Dhabi, uma vez que o brasileiro ainda está na disputa pelo título da Fórmula 2 e o próprio dirigente da equipe confessou que eles estão tomando as decisões "semana a semana".

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