F1: Câmara traça objetivos para GP de Las Vegas com a Haas
Brasileiro correrá pela primeira vez no traçado norte-americano e segue conselhos de acumular quilometragem
Rafael Camara, Haas F1 Team
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Rafa Câmara está de volta ao volante da Haas neste fim de semana em Las Vegas. O brasileiro cumprirá sua segunda corrida de Fórmula 1 da vida e espera acumular quilometragem e conhecimento com o carro.
O brasileiro teve um grande desafio em São Paulo, correndo em uma pista onde nunca tinha corrido antes, com o clima mudando rapidamente na classificação e na corrida e com chuva em diversos momentos.
Em Las Vegas, Câmara enfrentará as baixas temperaturas que costumam desafiar até os mais experientes. No comunicado enviado à imprensa, o brasileiro admitiu estar "ansioso" para voltar ao carro.
"O Brasil foi uma boa experiência de aprendizado, e agora o foco é evoluir a partir disso, melhorar passo a passo e aproveitar ao máximo cada sessão. É um circuito novo para mim, então há muito a aprender, mas farei o meu melhor para continuar progredindo ao longo do fim de semana".
Ayao Komatsu, que elogiou muito a postura da Câmara após a corrida em casa, também declarou que quer dar "continuidade ao trabalho" que começou ainda em Interlagos e permitir que o brasileiro se adapte ao carro em vez de cobrar resultados.
Vale lembrar que Rafa Câmara foi contratado para se fazer dupla com Oliver Bearman em 2027 e defender as cores da Haas na próxima temporada. O brasileiro assumiu o carro de Esteban Ocon ainda em 2026 após a demissão prematura durante o GP da Cidade do México.
Ainda não há certeza se Câmara continuará guiando pela Haas no GP do Catar e Abu Dhabi, uma vez que o brasileiro ainda está na disputa pelo título da Fórmula 2 e o próprio dirigente da equipe confessou que eles estão tomando as decisões "semana a semana".
MAIS EXPERIÊNCIA para Rafa, ‘VOLTA’ de Bortoleto, BRIGA pelo vice e cia: a RODADA TRIPLA FINAL da F1
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Hamilton e Leclerc abrem o jogo sobre reunião decisiva da Ferrari em Interlagos
F1 - Hamilton descarta pressa para discutir futuro na Ferrari após 2027: "Nem pensei nisso"
Rafa Câmara admite dilema entre título da F2 e preparação para 2027 na F1
F1 - Alonso descarta seguir até volta dos V8 e lamenta: "16 anos perdidos"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários