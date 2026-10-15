F1: Câmara vê "boas chances" de participar de TL em São Paulo

Rafa Câmara fará sua estreia na Fórmula 1 defendendo as cores da Haas em 2027 ao lado de Oliver Bearman. No entanto, como o GP de São Paulo não terá sprint nesta temporada e a equipe ainda precisa cumprir dois treinos livres com novatos.

Câmara tem o apoio da Ferrari, por fazer parte da academia de Maranello, e, por isso, havia a possibilidade do brasileiro ser um dos escolhidos para assumir o volante de um dos carros durante a sessão de testes.

No início do ano, havia o rumor de que Rafa poderia ser usado no final de semana no Brasil pela Ferari. Em coletiva após o anúncio de sua contratação, o Motorsport.com Brasil perguntou ao piloto o que poderíamos esperar no fim de semana do dia 7 de novembro.

"Acho que tem boas chances [de participar]".

"É claro que não sou eu que decido, mas eu acho que tem boas chances. Como eu falei no começo do ano, esse ano teria a possibilidade de fazer um treino livre , então, é esperar para ver o que vai acontecer. Eu espero que tenha".

Câmara assinou com a Haas um acordo plurianual, sem definir o fim de seu contrato com a equipe norte-americana. O brasileiro assume a vaga ao lado de Oliver Bearman em 2027 e terá um grande desafio de se adaptar ao novo carro da F1 em uma equipe que ainda tenta criar a sua independência.

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