F1: Câmara vê "boas chances" de participar de TL em São Paulo

Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Cavaleiro Sports encara etapa decisiva em Cascavel com foco em somar pontos na reta final da Stock Car

Stock Car
Stock Car
Cascavel II
Cavaleiro Sports encara etapa decisiva em Cascavel com foco em somar pontos na reta final da Stock Car

Stock Car: De olho na tabela, Arthur Leist volta a Cascavel confiante em manter ritmo competitivo

Stock Car
Stock Car
Cascavel II
Stock Car: De olho na tabela, Arthur Leist volta a Cascavel confiante em manter ritmo competitivo

Stock Car: Rafael Suzuki busca seguir na briga em Cascavel e confirmar bom momento na temporada

Stock Car
Stock Car
Cascavel II
Stock Car: Rafael Suzuki busca seguir na briga em Cascavel e confirmar bom momento na temporada

Mercado Livre Racing busca consolidar evolução da temporada no circuito mais veloz do país

Stock Car
Stock Car
Cascavel II
Mercado Livre Racing busca consolidar evolução da temporada no circuito mais veloz do país

Stock Car: Hankook aponta estratégia de pneus como fator crucial em Cascavel

Stock Car
Stock Car
Cascavel II
Stock Car: Hankook aponta estratégia de pneus como fator crucial em Cascavel

Blau Motorsport terá pintura especial na disputa da etapa de Cascavel da Stock Car

Stock Car
Stock Car
Cascavel II
Blau Motorsport terá pintura especial na disputa da etapa de Cascavel da Stock Car

Stock Car: Terceiro no campeonato, Gabriel Casagrande acelera em casa em Cascavel

Stock Car
Stock Car
Stock Car: Terceiro no campeonato, Gabriel Casagrande acelera em casa em Cascavel

Cem corridas: os números históricos dos primeiros anos do TCR South America

TCR South America
TCR South America
Cem corridas: os números históricos dos primeiros anos do TCR South America
Fórmula 1

F1: Câmara vê "boas chances" de participar de TL em São Paulo

Brasileiro assinou com a Haas para 2027 e fará sua estreia na categoria máxima de automobilismo

Livia Veiga
Publicado:
Add as a preferred source

Rafa Câmara fará sua estreia na Fórmula 1 defendendo as cores da Haas em 2027 ao lado de Oliver Bearman. No entanto, como o GP de São Paulo não terá sprint nesta temporada e a equipe ainda precisa cumprir dois treinos livres com novatos.

Leia também:

Câmara tem o apoio da Ferrari, por fazer parte da academia de Maranello, e, por isso, havia a possibilidade do brasileiro ser um dos escolhidos para assumir o volante de um dos carros durante a sessão de testes.

No início do ano, havia o rumor de que Rafa poderia ser usado no final de semana no Brasil pela Ferari. Em coletiva após o anúncio de sua contratação, o Motorsport.com Brasil perguntou ao piloto o que poderíamos esperar no fim de semana do dia 7 de novembro.

"Acho que tem boas chances [de participar]".

"É claro que não sou eu que decido, mas eu acho que tem boas chances. Como eu falei no começo do ano, esse ano teria a possibilidade de fazer um treino livre , então, é esperar para ver o que vai acontecer. Eu espero que tenha".

Câmara assinou com a Haas um acordo plurianual, sem definir o fim de seu contrato com a equipe norte-americana. O brasileiro assume a vaga ao lado de Oliver Bearman em 2027 e terá um grande desafio de se adaptar ao novo carro da F1 em uma equipe que ainda tenta criar a sua independência.

REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Câmara revela como descobriu oferta da Haas e reação dos pais

Principais comentários
Mais de
Livia Veiga

Qual é a verdadeira situação da Haas, futura equipe de Câmara na F1?

Fórmula 1
Fórmula 1
Qual é a verdadeira situação da Haas, futura equipe de Câmara na F1?

OFICIAL! Rafa Câmara assina com a Haas e fará estreia na F1 em 2027

Fórmula 1
Fórmula 1
OFICIAL! Rafa Câmara assina com a Haas e fará estreia na F1 em 2027

F1 - Bottas: Fábrica da Cadillac é melhor que da Mercedes

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Bottas: Fábrica da Cadillac é melhor que da Mercedes

Últimas notícias

Cavaleiro Sports encara etapa decisiva em Cascavel com foco em somar pontos na reta final da Stock Car

Stock Car
STCK Stock Car
Cascavel II
Cavaleiro Sports encara etapa decisiva em Cascavel com foco em somar pontos na reta final da Stock Car

Stock Car: De olho na tabela, Arthur Leist volta a Cascavel confiante em manter ritmo competitivo

Stock Car
STCK Stock Car
Cascavel II
Stock Car: De olho na tabela, Arthur Leist volta a Cascavel confiante em manter ritmo competitivo

Stock Car: Rafael Suzuki busca seguir na briga em Cascavel e confirmar bom momento na temporada

Stock Car
STCK Stock Car
Cascavel II
Stock Car: Rafael Suzuki busca seguir na briga em Cascavel e confirmar bom momento na temporada

Mercado Livre Racing busca consolidar evolução da temporada no circuito mais veloz do país

Stock Car
STCK Stock Car
Cascavel II
Mercado Livre Racing busca consolidar evolução da temporada no circuito mais veloz do país