F1: Câmara vê "boas chances" de participar de TL em São Paulo
Brasileiro assinou com a Haas para 2027 e fará sua estreia na categoria máxima de automobilismo
Rafa Câmara fará sua estreia na Fórmula 1 defendendo as cores da Haas em 2027 ao lado de Oliver Bearman. No entanto, como o GP de São Paulo não terá sprint nesta temporada e a equipe ainda precisa cumprir dois treinos livres com novatos.
Câmara tem o apoio da Ferrari, por fazer parte da academia de Maranello, e, por isso, havia a possibilidade do brasileiro ser um dos escolhidos para assumir o volante de um dos carros durante a sessão de testes.
No início do ano, havia o rumor de que Rafa poderia ser usado no final de semana no Brasil pela Ferari. Em coletiva após o anúncio de sua contratação, o Motorsport.com Brasil perguntou ao piloto o que poderíamos esperar no fim de semana do dia 7 de novembro.
"Acho que tem boas chances [de participar]".
"É claro que não sou eu que decido, mas eu acho que tem boas chances. Como eu falei no começo do ano, esse ano teria a possibilidade de fazer um treino livre , então, é esperar para ver o que vai acontecer. Eu espero que tenha".
Câmara assinou com a Haas um acordo plurianual, sem definir o fim de seu contrato com a equipe norte-americana. O brasileiro assume a vaga ao lado de Oliver Bearman em 2027 e terá um grande desafio de se adaptar ao novo carro da F1 em uma equipe que ainda tenta criar a sua independência.
REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo
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