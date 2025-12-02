O campeão da Fórmula 2, Leonardo Fornaroli, foi contratado para o programa de desenvolvimento de pilotos da McLaren e ocupará um cargo de piloto de testes e desenvolvimento da equipe de Fórmula 1.

Fornaroli garantiu títulos consecutivos de F3 e F2, seguindo os passos de Gabriel Bortoleto - outro ex-prospecto de desenvolvimento da McLaren - ao conquistar o título da F3 com a Trident em 2024, antes de conquistar o título da F2 com a Invicta este ano.

O italiano trilhou seu caminho para uma disputa bem-sucedida no campeonato da F2 sem o apoio do programa júnior de uma equipe de F1 e conquistou seu título no Catar após terminar em segundo lugar na corrida de domingo.

Suas conquistas nas categorias juniores, caracterizadas por uma abordagem consistente, chamaram a atenção da McLaren. A equipe de Woking tinha espaço em sua lista de juniores após a saída de Alex Dunne, no meio da temporada, de sua equipe de desenvolvimento.

Existe a possibilidade de Fornaroli ser convocado para a formação da equipe para o TL1 em Abu Dhabi, já que Oscar Piastri terá de ceder seu lugar mais uma vez este ano antes do final do campeonato. A escolha da equipe para a sessão de abertura em Abu Dhabi ainda não foi confirmada.

"Estou incrivelmente orgulhoso de me juntar ao Programa de Desenvolvimento de Pilotos da McLaren depois de mais um ano de sucesso nas pistas", disse Fornaroli.

Leonardo Fornaroli, Invicta Racing, Arvid Lindblad, Campos Racing, Dino Beganovic, Hitech TGR Foto de: Formula Motorsport Ltd

"Ganhar os títulos da Fórmula 3 e da Fórmula 2 da FIA foi um passo importante em minha jornada, e estou motivado para dar o próximo passo em meu desenvolvimento por meio do programa, enquanto trabalho para atingir meu objetivo final de correr no mais alto nível".

"Sou muito grato à McLaren por esta oportunidade e a todos que me apoiaram ao longo de minha carreira até agora. Mal posso esperar para começar e trabalhar junto com o resto da equipe".

A McLaren também incluiu Richard Verschoor, um dos rivais de Fornaroli no campeonato, em seu programa de desenvolvimento. O holandês tem sido presença frequente na F2 nos últimos anos e fez parte da equipe júnior da Red Bull durante seus dias de corrida na Fórmula Renault Eurocup.

Verschoor confirmou no início do ano que a temporada de 2025 seria sua última na F2, tendo corrido na categoria desde 2021.

O campeão espanhol de kart Christian Costoya também se junta ao programa júnior da McLaren, que correrá na abertura da temporada do Campeonato de F4 do Oriente Médio em Yas Marina, em janeiro.

"É uma prioridade fundamental que continuemos a desenvolver nosso caminho de talentos para oferecer opções para todas as nossas equipes de corrida em expansão", disse o chefe de desenvolvimento de pilotos da McLaren, Alessandro Alunni Bravi.

"Estamos ansiosos para trabalhar em estreita colaboração com todos os nossos pilotos em 2026, à medida que eles continuam seu desenvolvimento individual em vários estágios de sua carreira com o apoio do programa por meio de uma ampla gama de testes e oportunidades de progressão em todas as nossas séries de corrida".

