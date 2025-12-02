Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1 - Aston Martin ousa e anuncia dois novatos para o TL1 em Abu Dhabi: Cian Shields e Jak Crawford

F1 - Aston Martin ousa e anuncia dois novatos para o TL1 em Abu Dhabi: Cian Shields e Jak Crawford

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Aston Martin ousa e anuncia dois novatos para o TL1 em Abu Dhabi: Cian Shields e Jak Crawford
Indy: Sting Ray Robb renova com Juncos Racing para temporada 2026

Indy: Sting Ray Robb renova com Juncos Racing para temporada 2026

Indy
Indy
Indy: Sting Ray Robb renova com Juncos Racing para temporada 2026
GUIA: Fórmula E abre temporada 2025-26 em São Paulo com dois brasileiros no ano de despedida do Gen3

GUIA: Fórmula E abre temporada 2025-26 em São Paulo com dois brasileiros no ano de despedida do Gen3

Fórmula E
Fórmula E
Sao Paulo ePrix
GUIA: Fórmula E abre temporada 2025-26 em São Paulo com dois brasileiros no ano de despedida do Gen3
NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa final da temporada 2025, em Interlagos

NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa final da temporada 2025, em Interlagos

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Interlagos II
NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa final da temporada 2025, em Interlagos
Japão 1989, Abu Dhabi 2021 e mais: Decisões mais polêmicas da história da F1

Japão 1989, Abu Dhabi 2021 e mais: Decisões mais polêmicas da história da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Japão 1989, Abu Dhabi 2021 e mais: Decisões mais polêmicas da história da F1
NASCAR Brasil: Final da Special Edition coloca pilotos em duelo direto

NASCAR Brasil: Final da Special Edition coloca pilotos em duelo direto

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Interlagos II
NASCAR Brasil: Final da Special Edition coloca pilotos em duelo direto
F1: Após 'rebaixamento', Tsunoda é elogiado por chefe da Red Bull

F1: Após 'rebaixamento', Tsunoda é elogiado por chefe da Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Após 'rebaixamento', Tsunoda é elogiado por chefe da Red Bull
F1: Alpine confirma data de lançamento do carro para temporada 2026

F1: Alpine confirma data de lançamento do carro para temporada 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Alpine confirma data de lançamento do carro para temporada 2026
Fórmula 1 GP do Catar

F1: Campeão da F2, Fornaroli se junta à McLaren como piloto de testes e desenvolvimento

Fornaroli sucedeu Gabriel Bortoleto como campeão de Fórmula 2 no fim de semana do Catar

Jake Boxall-Legge
Jake Boxall-Legge
Editado:
F2 Champion Leonardo Fornaroli, Invicta Racing

O campeão da Fórmula 2, Leonardo Fornaroli, foi contratado para o programa de desenvolvimento de pilotos da McLaren e ocupará um cargo de piloto de testes e desenvolvimento da equipe de Fórmula 1.

Leia também:

Fornaroli garantiu títulos consecutivos de F3 e F2, seguindo os passos de Gabriel Bortoleto - outro ex-prospecto de desenvolvimento da McLaren - ao conquistar o título da F3 com a Trident em 2024, antes de conquistar o título da F2 com a Invicta este ano.

O italiano trilhou seu caminho para uma disputa bem-sucedida no campeonato da F2 sem o apoio do programa júnior de uma equipe de F1 e conquistou seu título no Catar após terminar em segundo lugar na corrida de domingo.

Suas conquistas nas categorias juniores, caracterizadas por uma abordagem consistente, chamaram a atenção da McLaren. A equipe de Woking tinha espaço em sua lista de juniores após a saída de Alex Dunne, no meio da temporada, de sua equipe de desenvolvimento.

Existe a possibilidade de Fornaroli ser convocado para a formação da equipe para o TL1 em Abu Dhabi, já que Oscar Piastri terá de ceder seu lugar mais uma vez este ano antes do final do campeonato. A escolha da equipe para a sessão de abertura em Abu Dhabi ainda não foi confirmada.

"Estou incrivelmente orgulhoso de me juntar ao Programa de Desenvolvimento de Pilotos da McLaren depois de mais um ano de sucesso nas pistas", disse Fornaroli.

Leonardo Fornaroli, Invicta Racing, Arvid Lindblad, Campos Racing, Dino Beganovic, Hitech TGR

Leonardo Fornaroli, Invicta Racing, Arvid Lindblad, Campos Racing, Dino Beganovic, Hitech TGR

Foto de: Formula Motorsport Ltd

"Ganhar os títulos da Fórmula 3 e da Fórmula 2 da FIA foi um passo importante em minha jornada, e estou motivado para dar o próximo passo em meu desenvolvimento por meio do programa, enquanto trabalho para atingir meu objetivo final de correr no mais alto nível".

"Sou muito grato à McLaren por esta oportunidade e a todos que me apoiaram ao longo de minha carreira até agora. Mal posso esperar para começar e trabalhar junto com o resto da equipe".

A McLaren também incluiu Richard Verschoor, um dos rivais de Fornaroli no campeonato, em seu programa de desenvolvimento. O holandês tem sido presença frequente na F2 nos últimos anos e fez parte da equipe júnior da Red Bull durante seus dias de corrida na Fórmula Renault Eurocup.

Verschoor confirmou no início do ano que a temporada de 2025 seria sua última na F2, tendo corrido na categoria desde 2021.

O campeão espanhol de kart Christian Costoya também se junta ao programa júnior da McLaren, que correrá na abertura da temporada do Campeonato de F4 do Oriente Médio em Yas Marina, em janeiro.

"É uma prioridade fundamental que continuemos a desenvolver nosso caminho de talentos para oferecer opções para todas as nossas equipes de corrida em expansão", disse o chefe de desenvolvimento de pilotos da McLaren, Alessandro Alunni Bravi.

"Estamos ansiosos para trabalhar em estreita colaboração com todos os nossos pilotos em 2026, à medida que eles continuam seu desenvolvimento individual em vários estágios de sua carreira com o apoio do programa por meio de uma ampla gama de testes e oportunidades de progressão em todas as nossas séries de corrida".

DIOGO x PECCO na casa de VALENTINO! Aprilia AMEAÇA Ducati em 2026? MERCADO da MotoGP, M1GP e WSX

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Como a F1 chegou à corrida final nos últimos 15 anos
Próximo artigo F1 - Bortoleto faz balanço do ano de novato antes de Abu Dhabi: "Orgulhoso do progresso" como equipe

Principais comentários
Jake Boxall-Legge
Mais de
Jake Boxall-Legge
Sainz pede comentaristas de TV entre comissários da F1; entenda

Sainz pede comentaristas de TV entre comissários da F1; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
Sainz pede comentaristas de TV entre comissários da F1; entenda
F1: Quais regras a McLaren quebrou no GP de Las Vegas?

F1: Quais regras a McLaren quebrou no GP de Las Vegas?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Quais regras a McLaren quebrou no GP de Las Vegas?
Piastri admite que depende da sorte na briga por título da F1 2025

Piastri admite que depende da sorte na briga por título da F1 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
Piastri admite que depende da sorte na briga por título da F1 2025
McLaren
Mais de
McLaren
F1: Apesar da 'ameaça Verstappen', chefe da McLaren diz que não vai priorizar piloto antecipadamente em Abu Dhabi

F1: Apesar da 'ameaça Verstappen', chefe da McLaren diz que não vai priorizar piloto antecipadamente em Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Apesar da 'ameaça Verstappen', chefe da McLaren diz que não vai priorizar piloto antecipadamente em Abu Dhabi
F1: "Não precisa de um doutorado pra entender a estratégia certa", critica Ralf Schumacher sobre decisão da McLaren

F1: "Não precisa de um doutorado pra entender a estratégia certa", critica Ralf Schumacher sobre decisão da McLaren

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: "Não precisa de um doutorado pra entender a estratégia certa", critica Ralf Schumacher sobre decisão da McLaren
F1: "McLaren tem medo de tomar decisões", indica Montoya sobre estratégia do Catar

F1: "McLaren tem medo de tomar decisões", indica Montoya sobre estratégia do Catar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: "McLaren tem medo de tomar decisões", indica Montoya sobre estratégia do Catar

Últimas notícias

F1 - Aston Martin ousa e anuncia dois novatos para o TL1 em Abu Dhabi: Cian Shields e Jak Crawford

F1 - Aston Martin ousa e anuncia dois novatos para o TL1 em Abu Dhabi: Cian Shields e Jak Crawford

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Aston Martin ousa e anuncia dois novatos para o TL1 em Abu Dhabi: Cian Shields e Jak Crawford
Indy: Sting Ray Robb renova com Juncos Racing para temporada 2026

Indy: Sting Ray Robb renova com Juncos Racing para temporada 2026

Indy
Indy Indy
Indy: Sting Ray Robb renova com Juncos Racing para temporada 2026
GUIA: Fórmula E abre temporada 2025-26 em São Paulo com dois brasileiros no ano de despedida do Gen3

GUIA: Fórmula E abre temporada 2025-26 em São Paulo com dois brasileiros no ano de despedida do Gen3

Fórmula E
FE Fórmula E
Sao Paulo ePrix
GUIA: Fórmula E abre temporada 2025-26 em São Paulo com dois brasileiros no ano de despedida do Gen3
NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa final da temporada 2025, em Interlagos

NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa final da temporada 2025, em Interlagos

NASCAR Brasil
NSBR NASCAR Brasil
Interlagos II
NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa final da temporada 2025, em Interlagos

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros