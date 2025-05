O piloto de Fórmula 2 Victor Martins estreará na Fórmula 1 em Barcelona nesta sexta-feira. O francês assumirá o carro de Alexander Albon no Circuito de Barcelona-Catalunha e disputará a primeira sessão de treinos livres da tradicional equipe britânica.

"Estou realmente ansioso para assumir o volante do FW47 pela primeira vez em Barcelona! Será uma experiência incrível pilotar para a equipe", diz Martins, que pode esperar um programa duplo, já que também competirá pela ART na Fórmula 2.

"Estou trabalhando duro para me preparar da melhor forma possível para maximizar meu tempo no carro e fazer desta uma sessão valiosa para mim e para a equipe. Sou muito grato a todos na Williams por essa oportunidade e estou ansioso para aproveitar cada segundo", disse o francês.

No período que antecedeu o evento, Martins foi autorizado a pilotar um Williams FW45 da temporada de 2023 em Monza nos chamados testes TPC (testes de carros anteriores) com veículos mais antigos, a fim de se preparar para a sessão de treinamento.

"Estamos orgulhosos de que Victor completará sua primeira sessão de F1 com a Williams em Barcelona", disse o diretor esportivo Sven Smeets. "Ele continua a provar que é um piloto muito talentoso e essa sessão é um passo importante em sua carreira como parte de nossa Academia."

"Sua participação no programa TPC e o trabalho no simulador em Grove o prepararam bem e estamos ansiosos para vê-lo na garagem neste fim de semana."

O piloto de 23 anos fez parte do programa júnior da Alpine até o ano passado e foi contratado pela Williams após a abertura da temporada na Austrália. Martins foi campeão da Fórmula 3 em 2022 e está atualmente na terceira temporada na Fórmula 2, onde terminou em quinto lugar como melhor estreante em 2023.

Com a ida de Martins na sexta-feira, a Williams já deu duas das quatro sessões de treinos obrigatórios para novatos(para a visão geral dos pilotos de sexta-feira). No Bahrein, o colega da Academy, Luke Browning, ficou no carro de Carlos Sainz.

