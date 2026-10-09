F1: Caos na classificação sprint deixa equipes furiosas e Aston Martin considera protesto
FIA admitiu duas falhas, sendo uma delas causada por um erro humano, na primeira parte da classificação desta sexta-feira em Singapura
A classificação para a corrida sprint do GP de Singapura de Fórmula 1 nesta sexta-feira (09) não correu da forma tranquila que todos esperavam, com a FIA revelando duas falhas - incluindo uma causada por um erro humano - que deixaram as equipes irritadas. Inclusive, a Aston Martin considera protestar contra o resultado da sessão.
O primeiro erro foi revelado pela FIA ainda durante a classificação, com um problema do software de cronometragem, fazendo com que algumas voltas rápidas não fossem computadas no momento certo. O caso afetou Gabriel Bortoleto, que chegou a ser eliminado no SQ1 em 18º antes de subir para 11º, avançando para o SQ2.
O segundo erro veio à tona apenas após o fim da classificação desta sexta-feira no circuito de Marina Bay. Após a bandeira vermelha causada pelos detritos da Cadillac de Sergio Pérez, um erro humano na central de controle da direção de prova fez com que o modo ultrapassagem - aumento de potência normalmente ativo durante a classificação - não fosse reativado.
Ao perceber o erro, um oficial da direção de prova reativou o modo por 27 segundos antes de desativá-lo novamente. Como resultado, o resultado do SQ1 foi gravemente afetado, pois alguns carros haviam marcado sua melhor volta durante a primeira parte do SQ1, usando o modo ultrapassagem normalmente, enquanto, após a interrupção, outros carros não conseguiram melhorar seus tempos sem a potência extra, ficando fora do corte dos 16 primeiros.
Embora a maioria dos carros tenha sido afetada em algum grau, o erro humano afetou particularmente pilotos como Arvid Lindblad, Lance Stroll e os dois carros da Williams, que foram todos eliminados no SQ1.
O Motorsport.com apurou que a Williams fez um pedido à direção de prova após o SQ1 para permitir que todos os 22 carros participassem do SQ2, efetivamente recomeçando do zero.
Entretanto, apurou-se que os comissários negaram esse pedido, pois não tinham certeza se possuíam autoridade regulamentar para fazê-lo. Outro pedido para repetir o SQ1 também não pôde ser atendido devido à falta de conjuntos de pneus disponíveis.
Conforme apurado , o diretor de monopostos da FIA, Nikolas Tombazis, reuniu-se com as equipes e pilotos afetados. Williams e Racing Bulls estariam extremamente frustradas com os acontecimentos, mas ambas equipes indicaram que não planejam protestar contra os resultados da qualificação.
A Aston Martin ainda mantém suas opções em aberto, dependendo de qualquer ação adicional da FIA para corrigir a situação. A Aston Martin deseja que o grid de largada para a corrida sprint na manhã de sábado reflita condições justas e equitativas, embora não tenha certeza se a entidade reguladora dispõe de meios para resolver a confusão sem causar mais caos em todo o grid.
A Aston Martin indicou que queria manter as opções abertas, dependendo de novas ações da FIA envolvendo possíveis retificações. A Aston queria que o grid da sprint do sábado refletisse um resultado justo e igualitário.
Porém, segundo apurado, não teremos mais mudanças no resultado da classificação sprint, já que o resultado do SQ1 não pode mais ser protestado. De qualquer forma, é difícil de entender como que a FIA poderia se movimentar para desfazer o caos criado sem causar ainda mais irritação pelo grid.
O problema é o segundo contratempo causado pela FIA em dois fins de semana consecutivos, com a largada do GP do Bahrein na Malásia adiada devido a uma falha de software nos sistemas de controle da unidade de potência.
Max REVIVE, a F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia
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