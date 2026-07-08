F1: Capacete usado por Senna em 1992 é leiloado por mais de R$ 3,4 milhões

Um capacete usado por Ayrton Senna na temporada 1992 da Fórmula 1 alcançou, no leilão Motorsport Icons Live Auction, um preço significativamente mais alto do que o inicialmente esperado. A peça utilizada pelo tricampeão mundial foi arrematada por 500 mil libras esterlina (mais de R$ 3,4 milhões) e, com isso, superou amplamente a estimativa pré-leilão, que variava entre 80 mil e 120 mil libras (entre R$ 550 mil e R$ 826 mil).

O capacete Shoei foi leiloado na terça-feira (07) no Museu de Silverstone pela BUDDS Auctions. Segundo a casa de leilões, a peça foi colocada à venda publicamente pela primeira vez.

A autenticidade do capacete é comprovada por um certificado oficial da McLaren. Além disso, seu uso e autenticidade foram documentados por meio de um extenso acervo de fotos.

Segundo tais informações, Senna usou o casco nos GPs da Grã-Bretanha, da Alemanha e da Hungria em 1992. O brasileiro venceu em Hungaroring com esse capacete.

Relíquia histórica com significado especial

Foto de: Ercole Colombo

A temporada 1992 marcou, ao mesmo tempo, o último ano da parceria de sucesso entre a McLaren e a Honda. Senna começou a temporada como atual campeão mundial, mas acabou sendo derrotado pela equipe superior da Williams.

Uma nota histórica especial também associa o capacete ao GP da Alemanha de 1992, em Hockenheim. Foi a única corrida de F1 em que Ayrton Senna subiu ao pódio ao lado de Michael Schumacher e Nigel Mansell.

Além do capacete de Senna, o leilão incluiu inúmeras outras relíquias da história do automobilismo. Entre elas, destacava-se uma coleção especial doada por Nigel Mansell.

Itens de coleção de Mansell e Senna mudam de mãos por uma boa causa Foto: Motorsport Images

Segundo a casa de leilões, toda a renda arrecadada com o leilão seria revertida para a organização beneficente UK Youth. Além disso, foram leiloados, entre outros itens, um macacão de corrida do GP de Las Vegas de 2025 da Ferrari, usado por Charles Leclerc, luvas autografadas por Sir Stirling Moss, bem como outros capacetes, macacões de corrida, miniaturas de carros e itens de coleção.

O alto valor de arremate do capacete de corrida de Senna ressalta mais uma vez o excepcional valor de colecionador das peças originais da carreira do tricampeão mundial. Mais de três décadas após sua trágica morte em Ímola, em 1994, Senna continua sendo uma das personalidades mais marcantes e mundialmente conhecidas da história do automobilismo.

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!