Um dos capacetes utilizados por Ayrton Senna na Fórmula 1 foi arrematado por 720 mil libras esterlinas (R$ 4,624 milhões, em conversão direta). O lance final foi considerado o valor recorde para um casco de F1, segundo a casa de leilões inglesa RM Sotherby's, responsável pela audição.

O mais alto valor pago por um capacete de F1 em um leilão, anteriormente, era pelo casco do atual piloto da Ferrari, Charles Leclerc, que ofereceu o equipamento do GP de Mônaco para arrecadar fundos para as vítimas das enchentes que cancelaram a corrida de Ímola de 2023. Na época, o lance final foi de 262 mil libras.

O motivo do capacete ser especial é quando ele foi usado pelo tricampeão: no GP da Bélgica de 1992, quando Senna resgatou, de forma heroica, o piloto da Ligier Érik Comas, que ficou inconsciente após bater nas barreiras da Blanchimont durante os treinos classificatórios para a corrida em Spa-Francorchamps.

Depois de passar pelo acidente, o brasileiro parou o MP4/7A e foi até o carro do francês enquanto outros monopostos passavam pela pista, desligando o motor e apoiando a cabeça de Comas até a chegada da equipe médica. Segundo o ex-piloto da Ligier, esse ato foi o responsável por sua sobrevivência.

