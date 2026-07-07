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F1: Capacetes de projeto beneficente da Red Bull são roubados em Silverstone

Ex-mecânico da equipe, Calum Nicholas revelou que capacetes foram roubadas do carro de treinamento da Red Bull STEMx após GP da Grã-Bretanha

Lydia Mee
Publicado:
Calum Nicholas, Senior Power Unit Assembly Technician, Red Bull Racing

Calum Nicholas, Senior Power Unit Assembly Technician, Red Bull Racing

Foto de: Red Bull Content Pool

Um caso de polícia foi registrado após o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1. Capacetes do projeto STEMx da Red Bull foram roubados depois da corrida de Silverstone. 

Leia também:

O projeto Red Bull STEMx funciona por meio de uma sala de aula móvel especialmente projetada que visita escolas em todo o Reino Unido. O objetivo do programa é apresentar às crianças de áreas desfavorecidas os campos da engenharia, física, matemática e mecânica utilizados na F1 e despertar o interesse delas por carreiras STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática).

Foi declarado que os capacetes roubados também foram produzidos especialmente para essas atividades de treinamento.

O ex-mecânico da Red Bull, Calum Nicholas, escreveu em sua conta nas redes sociais: "Uma mensagem para os ladrões em Silverstone: Quem roubou os capacetes do carro da Red Bull STEMx, saiba que vocês privaram as crianças das escolas que visitaremos neste verão dessa experiência. Porque não conseguiremos reproduzir esses capacetes a tempo."

"Vale ressaltar também que tudo o que aconteceu foi registrado pelas câmeras de segurança. Portanto, o tempo está contra você. O melhor a fazer seria devolver os capacetes."

Nicholas também confirmou que o incidente foi relatado às unidades policiais locais e que as imagens das câmeras de segurança foram entregues às autoridades.

A Red Bull lançou a iniciativa STEMx em 2024 em parceria com o Milton Keynes College Group como parte da estratégia Drive for Change da equipe.

Na época em que o programa foi anunciado, Sally Alexander, CEO e Diretora do Milton Keynes College Group, destacou a importância de possibilitar que crianças de comunidades sub-representadas sigam carreiras nas áreas de STEM.

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