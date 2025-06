Carlos Sainz pai anunciou na quarta-feira que não se candidatará às eleições presidenciais da FIA programadas para o final deste ano. O piloto espanhol, bicampeão mundial de rally e quatro vezes vencedor do Dakar, confirmou o fato em uma declaração oficial em suas redes sociais, pondo fim a vários meses de especulação e trabalho interno em torno de uma possível candidatura ao órgão regulador da Fórmula 1.

"Olá a todos. Por meio desta mensagem, gostaria de confirmar publicamente que finalmente decidi não me candidatar à presidência da FIA nas eleições deste ano", começa a declaração do pai do piloto da Williams, Carlos Sainz Jr.

A possibilidade de Sainz pai concorrer à liderança da entidade máxima do automobilismo foi revelada com exclusividade pelo Motorsport.com em maio. De acordo com a apuração, a comitiva do piloto recebeu com interesse a sondagem de diferentes figuras do paddock e do ambiente da FIA, que viram nele um perfil ideal para oferecer uma alternativa à gestão do atual presidente, Mohammed Ben Sulayem, cujo mandato foi manchado por controvérsias nos últimos anos.

Desde então, o veterano piloto vinha se dedicando a analisar a situação e estudar as exigências do cargo, conforme detalhou: "Trabalhei intensamente nos últimos meses para entender a situação da FIA e as exigências e complexidades envolvidas em um projeto tão importante. Após uma profunda reflexão, cheguei à conclusão de que as circunstâncias atuais não são ideais para que eu estabeleça as bases da minha candidatura".

Um dos principais motivos de sua renúncia é seu compromisso com o projeto Rally Dakar da Ford, o que teria dificultado a combinação de ambas as responsabilidades: "Para concorrer à presidência, eu teria que comprometer significativamente minha participação no Dakar, e não quero enfraquecer meu compromisso com a Ford e minha equipe. A situação atual me leva a ser realista e a abandonar meu projeto com a FIA por enquanto".

Apesar de ter abandonado a corrida eleitoral, Sainz deixou claro que não está fechando a porta para contribuir com a transformação da entidade no futuro: "Minha paixão por servir e liderar o mundo do automobilismo não mudou e continuo acreditando que a organização precisa de grandes mudanças que, sinceramente, espero que sejam abordadas nos próximos anos".

Durante as semanas em que sua candidatura foi discutida, muitos pilotos - tanto da Fórmula 1 quanto de outras categorias -, bem como dirigentes de equipes, elogiaram seu perfil. Sua experiência como piloto profissional por mais de quatro décadas e seu conhecimento do automobilismo em todos os seus aspectos lhe deram um amplo apoio moral e profissional.

No entanto, também houve vozes que levantaram possíveis conflitos de interesse decorrentes do fato de seu filho, Carlos Sainz Jr., competir atualmente na Fórmula 1 com a Williams.

O próprio Sainz pai descartou essa possibilidade na época, afirmando que, se tivesse se candidatado, teria se afastado de qualquer função relacionada ao seu filho para garantir total imparcialidade. Sainz Jr. também disse estar convencido de que seu pai teria lidado corretamente com a situação se tivesse sido eleito.

Ben Sulayem fica sem adversário?

O atual presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, tem estado sob pressão devido a uma série de escândalos e tensões internas na entidade, alimentando o desejo de mudança de várias personalidades do automobilismo internacional.

No entanto, com a renúncia de Sainz, um dos nomes mais proeminentes que estão sendo considerados como alternativa, a corrida eleitoral agora está mais clara para o atual mandatário, embora não esteja descartada a possibilidade de outros candidatos se apresentarem nas próximas semanas.

Sainz encerra sua declaração com uma mensagem de agradecimento e compromisso: "Tanto as corridas quanto a mobilidade foram e continuam sendo minha vida, e acompanharei de perto e com grande interesse os futuros desenvolvimentos".

"Quero agradecer sinceramente a todas as mensagens de apoio, incentivo e conselhos que recebi nas últimas semanas. Elas reforçaram minha confiança para continuar lutando por meus objetivos atuais e futuros e sou realmente grato".

Assim, o bicampeão mundial deixa - pelo menos por enquanto - uma corrida diferente de todas as que enfrentou ao longo de sua carreira, mas mantém intacto seu compromisso com o futuro do esporte e da mobilidade.

