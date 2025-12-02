F1: Carro da Ferrari de 2026 é aprovado em teste de colisão da FIA

Todas as categorias

F1 - Aston Martin ousa e anuncia dois novatos para o TL1 em Abu Dhabi: Cian Shields e Jak Crawford

F1 - Aston Martin ousa e anuncia dois novatos para o TL1 em Abu Dhabi: Cian Shields e Jak Crawford

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Aston Martin ousa e anuncia dois novatos para o TL1 em Abu Dhabi: Cian Shields e Jak Crawford
Indy: Sting Ray Robb renova com Juncos Racing para temporada 2026

Indy: Sting Ray Robb renova com Juncos Racing para temporada 2026

Indy
Indy
Indy: Sting Ray Robb renova com Juncos Racing para temporada 2026
GUIA: Fórmula E abre temporada 2025-26 em São Paulo com dois brasileiros no ano de despedida do Gen3

GUIA: Fórmula E abre temporada 2025-26 em São Paulo com dois brasileiros no ano de despedida do Gen3

Fórmula E
Fórmula E
Sao Paulo ePrix
GUIA: Fórmula E abre temporada 2025-26 em São Paulo com dois brasileiros no ano de despedida do Gen3
NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa final da temporada 2025, em Interlagos

NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa final da temporada 2025, em Interlagos

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Interlagos II
NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa final da temporada 2025, em Interlagos
Japão 1989, Abu Dhabi 2021 e mais: Decisões mais polêmicas da história da F1

Japão 1989, Abu Dhabi 2021 e mais: Decisões mais polêmicas da história da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Japão 1989, Abu Dhabi 2021 e mais: Decisões mais polêmicas da história da F1
NASCAR Brasil: Final da Special Edition coloca pilotos em duelo direto

NASCAR Brasil: Final da Special Edition coloca pilotos em duelo direto

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Interlagos II
NASCAR Brasil: Final da Special Edition coloca pilotos em duelo direto
F1: Após 'rebaixamento', Tsunoda é elogiado por chefe da Red Bull

F1: Após 'rebaixamento', Tsunoda é elogiado por chefe da Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Após 'rebaixamento', Tsunoda é elogiado por chefe da Red Bull
F1: Alpine confirma data de lançamento do carro para temporada 2026

F1: Alpine confirma data de lançamento do carro para temporada 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Alpine confirma data de lançamento do carro para temporada 2026
Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

F1: Carro da Ferrari de 2026 é aprovado em teste de colisão da FIA

Scuderia espera encerrar este ano com um final feliz, mas foco do time está na próxima temporada já há algum tempo, passando por uma etapa importante nesta semana

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Editado:
Charles Leclerc, Ferrari

Depois do desastroso GP do Qatar, com Charles Leclerc em oitavo e Lewis Hamilton em décimo segundo, a Ferrari está ansiosa para encerrar a decepcionante temporada 2025 da Fórmula 1 em Abu Dhabi.

Na pista de Yas Marina, o time de Maranello espera fazer com que as duas etapas complicadas sejam esquecidas, para terminar pelo menos perto das equipes de ponta. Felizmente, as previsões para a última rodada são mais positivas do que as simulações que antecederam Lusail. 

Os dados dizem que o SF-25 deve voltar a desempenhar um papel menos penalizador do que nas últimas corridas: a ambição certamente não é ser o desmancha-prazeres entre os que disputam o campeonato mundial (as duas McLarens de Lando Norris e Oscar Piastri e a Red Bull de Max Verstappen), mas voltar a posições mais condizentes com o brasão de Maranello, para sair do ano ruim pelo menos com um sinal de esperança. 

Frederic Vasseur, Ferrari

Frederic Vasseur, Ferrari

Foto de: Chris Graythen / Getty Images

Fred Vasseur, chefe de equipe da Ferrari, admitiu que o desenvolvimento aerodinâmico do carro foi interrompido no final de abril, deixando o túnel de vento para o nascente 678, o carro do novo regulamento de 2026. A equipe técnica liderada por Loic Serra concentrou-se na reconstrução da suspensão traseira, mas as intervenções na mecânica do SF-25 não deram o salto de qualidade que se poderia esperar.  

A atenção do time, portanto, está voltada há algum tempo para 2026: não é de surpreender, portanto, que a Scuderia tenha avançado com o trabalho, tendo concluído os testes de colisão de homologação do chassi em Bollate, na Itália.  

A pausa de fim de ano será particularmente curta, porque os novos monopostos estrearão nos testes de Barcelona, que serão realizados a portas fechadas para a imprensa de 26 a 30 de janeiro, muito mais cedo do que no passado recente.  

A Ferrari, portanto, corroborando a tese de querer jogar na frente', obtendo a homologação do chassi de 2026 pela FIA antes mesmo do fim do Mundial de 2025...  

F1: Apesar da 'ameaça Verstappen', chefe da McLaren diz que não vai priorizar piloto antecipadamente em Abu Dhabi
F1: Chefe da Williams celebra "sonho realizado" com quinto lugar em 2025

Franco Nugnes
ANÁLISE F1: Ferrari está 'copiando' McLaren do carro de 2026?

ANÁLISE F1: Ferrari está ‘copiando’ McLaren do carro de 2026?

Fórmula 1
Fórmula 1
ANÁLISE F1: Ferrari está ‘copiando’ McLaren do carro de 2026?
ANÁLISE: Elkann atira contra Hamilton e Leclerc, mas culpa da crise da Ferrari na F1 é mesmo dos pilotos?

ANÁLISE: Elkann atira contra Hamilton e Leclerc, mas culpa da crise da Ferrari na F1 é mesmo dos pilotos?

Fórmula 1
Fórmula 1
ANÁLISE: Elkann atira contra Hamilton e Leclerc, mas culpa da crise da Ferrari na F1 é mesmo dos pilotos?
F1: Ferrari testa carro que será cedido à Cadillac em sessão com Pérez nesta semana

F1: Ferrari testa carro que será cedido à Cadillac em sessão com Pérez nesta semana

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Ferrari testa carro que será cedido à Cadillac em sessão com Pérez nesta semana
Lewis Hamilton
F1 - Hamilton: Negatividade da mídia impactou equipe da Ferrari

F1 - Hamilton: Negatividade da mídia impactou equipe da Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Hamilton: Negatividade da mídia impactou equipe da Ferrari
F1: Verstappen sobre ano dos 'pesadelos' de Hamilton: "Idade também não o ajuda"

F1: Verstappen sobre ano dos 'pesadelos' de Hamilton: "Idade também não o ajuda"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Verstappen sobre ano dos 'pesadelos' de Hamilton: "Idade também não o ajuda"
F1: Hamilton e Leclerc tentam explicar desempenho da Ferrari no Catar

F1: Hamilton e Leclerc tentam explicar desempenho da Ferrari no Catar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Hamilton e Leclerc tentam explicar desempenho da Ferrari no Catar
Ferrari
F1: Em fim de semana complicado no Catar, pilotos da Ferrari 'se divertem' com matemática do título

F1: Em fim de semana complicado no Catar, pilotos da Ferrari 'se divertem' com matemática do título

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Em fim de semana complicado no Catar, pilotos da Ferrari 'se divertem' com matemática do título
F1: Ferrari defende decisão de interromper desenvolvimento do carro de 2025 em abril

F1: Ferrari defende decisão de interromper desenvolvimento do carro de 2025 em abril

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Ferrari defende decisão de interromper desenvolvimento do carro de 2025 em abril
F1 - Hamilton detona Ferrari: "Até Gasly" disse que carro parecia ruim

F1 - Hamilton detona Ferrari: "Até Gasly" disse que carro parecia ruim

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Hamilton detona Ferrari: "Até Gasly" disse que carro parecia ruim

F1 - Aston Martin ousa e anuncia dois novatos para o TL1 em Abu Dhabi: Cian Shields e Jak Crawford

F1 - Aston Martin ousa e anuncia dois novatos para o TL1 em Abu Dhabi: Cian Shields e Jak Crawford

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Aston Martin ousa e anuncia dois novatos para o TL1 em Abu Dhabi: Cian Shields e Jak Crawford
Indy: Sting Ray Robb renova com Juncos Racing para temporada 2026

Indy: Sting Ray Robb renova com Juncos Racing para temporada 2026

Indy
Indy Indy
Indy: Sting Ray Robb renova com Juncos Racing para temporada 2026
GUIA: Fórmula E abre temporada 2025-26 em São Paulo com dois brasileiros no ano de despedida do Gen3

GUIA: Fórmula E abre temporada 2025-26 em São Paulo com dois brasileiros no ano de despedida do Gen3

Fórmula E
FE Fórmula E
Sao Paulo ePrix
GUIA: Fórmula E abre temporada 2025-26 em São Paulo com dois brasileiros no ano de despedida do Gen3
NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa final da temporada 2025, em Interlagos

NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa final da temporada 2025, em Interlagos

NASCAR Brasil
NSBR NASCAR Brasil
Interlagos II
NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa final da temporada 2025, em Interlagos

