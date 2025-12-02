F1: Carro da Ferrari de 2026 é aprovado em teste de colisão da FIA

Depois do desastroso GP do Qatar, com Charles Leclerc em oitavo e Lewis Hamilton em décimo segundo, a Ferrari está ansiosa para encerrar a decepcionante temporada 2025 da Fórmula 1 em Abu Dhabi.

Na pista de Yas Marina, o time de Maranello espera fazer com que as duas etapas complicadas sejam esquecidas, para terminar pelo menos perto das equipes de ponta. Felizmente, as previsões para a última rodada são mais positivas do que as simulações que antecederam Lusail.

Os dados dizem que o SF-25 deve voltar a desempenhar um papel menos penalizador do que nas últimas corridas: a ambição certamente não é ser o desmancha-prazeres entre os que disputam o campeonato mundial (as duas McLarens de Lando Norris e Oscar Piastri e a Red Bull de Max Verstappen), mas voltar a posições mais condizentes com o brasão de Maranello, para sair do ano ruim pelo menos com um sinal de esperança.

Fred Vasseur, chefe de equipe da Ferrari, admitiu que o desenvolvimento aerodinâmico do carro foi interrompido no final de abril, deixando o túnel de vento para o nascente 678, o carro do novo regulamento de 2026. A equipe técnica liderada por Loic Serra concentrou-se na reconstrução da suspensão traseira, mas as intervenções na mecânica do SF-25 não deram o salto de qualidade que se poderia esperar.

A atenção do time, portanto, está voltada há algum tempo para 2026: não é de surpreender, portanto, que a Scuderia tenha avançado com o trabalho, tendo concluído os testes de colisão de homologação do chassi em Bollate, na Itália.

A pausa de fim de ano será particularmente curta, porque os novos monopostos estrearão nos testes de Barcelona, que serão realizados a portas fechadas para a imprensa de 26 a 30 de janeiro, muito mais cedo do que no passado recente.

A Ferrari, portanto, corroborando a tese de querer jogar na frente', obtendo a homologação do chassi de 2026 pela FIA antes mesmo do fim do Mundial de 2025...

