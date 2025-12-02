F1: Carro da Ferrari de 2026 é aprovado em teste de colisão da FIA
Scuderia espera encerrar este ano com um final feliz, mas foco do time está na próxima temporada já há algum tempo, passando por uma etapa importante nesta semana
Depois do desastroso GP do Qatar, com Charles Leclerc em oitavo e Lewis Hamilton em décimo segundo, a Ferrari está ansiosa para encerrar a decepcionante temporada 2025 da Fórmula 1 em Abu Dhabi.
Na pista de Yas Marina, o time de Maranello espera fazer com que as duas etapas complicadas sejam esquecidas, para terminar pelo menos perto das equipes de ponta. Felizmente, as previsões para a última rodada são mais positivas do que as simulações que antecederam Lusail.
Os dados dizem que o SF-25 deve voltar a desempenhar um papel menos penalizador do que nas últimas corridas: a ambição certamente não é ser o desmancha-prazeres entre os que disputam o campeonato mundial (as duas McLarens de Lando Norris e Oscar Piastri e a Red Bull de Max Verstappen), mas voltar a posições mais condizentes com o brasão de Maranello, para sair do ano ruim pelo menos com um sinal de esperança.
Fred Vasseur, chefe de equipe da Ferrari, admitiu que o desenvolvimento aerodinâmico do carro foi interrompido no final de abril, deixando o túnel de vento para o nascente 678, o carro do novo regulamento de 2026. A equipe técnica liderada por Loic Serra concentrou-se na reconstrução da suspensão traseira, mas as intervenções na mecânica do SF-25 não deram o salto de qualidade que se poderia esperar.
A atenção do time, portanto, está voltada há algum tempo para 2026: não é de surpreender, portanto, que a Scuderia tenha avançado com o trabalho, tendo concluído os testes de colisão de homologação do chassi em Bollate, na Itália.
A pausa de fim de ano será particularmente curta, porque os novos monopostos estrearão nos testes de Barcelona, que serão realizados a portas fechadas para a imprensa de 26 a 30 de janeiro, muito mais cedo do que no passado recente.
A Ferrari, portanto, corroborando a tese de querer jogar na frente', obtendo a homologação do chassi de 2026 pela FIA antes mesmo do fim do Mundial de 2025...
