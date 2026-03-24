Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Presidente da Ferrari aponta "responsabilidade e determinação para voltar mais forte" após 2025

Fórmula 1
GP do Japão
F1: Presidente da Ferrari aponta "responsabilidade e determinação para voltar mais forte" após 2025

F1: Bortoleto destaca trabalho duro da Audi antes do GP do Japão após não largar em Xangai

Fórmula 1
GP do Japão
F1: Bortoleto destaca trabalho duro da Audi antes do GP do Japão após não largar em Xangai

F1: Mercedes lança nova pintura para GP do Japão com desenho de lobo

Fórmula 1
GP do Japão
F1: Mercedes lança nova pintura para GP do Japão com desenho de lobo

F1: Quem alterou regra da taxa de compressão meses antes da temporada 2026?

Fórmula 1
GP do Japão
F1: Quem alterou regra da taxa de compressão meses antes da temporada 2026?

F1: Há 35 anos, Senna conquistava primeira vitória em Interlagos

Fórmula 1
GP do Japão
F1: Há 35 anos, Senna conquistava primeira vitória em Interlagos

F1: Ferrari teria pedido explicações sobre ‘asa de duas fases’ da Mercedes na China

Fórmula 1
F1: Ferrari teria pedido explicações sobre ‘asa de duas fases’ da Mercedes na China

F1: Haas revela pintura especial inspirada no Godzilla para GP do Japão

Fórmula 1
GP do Japão
F1: Haas revela pintura especial inspirada no Godzilla para GP do Japão

F1 - Motor da Audi recebe elogios de rival: “Muito, muito bom”

Fórmula 1
GP do Japão
F1 - Motor da Audi recebe elogios de rival: “Muito, muito bom”
Fórmula 1

F1: Carro da McLaren é 15 cm menor que concorrentes; projeto é arriscado?

Equipe seguiu caminho bastante diferente da última temporada e ainda não conquistou os resultados que eram esperados

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:
Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Os carros da Fórmula 1 de 2026 são menores do que os projetos do último ano. A distância entre eixos passou de 3600 mm para 3400 mm - tamanho máximo, mas não o mínimo. E é exatamente esse ponto que está sendo explorado pela McLaren, segundo análises de Giorgio Piola.

Leia também:

A equipe de Woking encontrou um 'pulo do gato' e conseguiu construir o carro sendo 35 mm menor do que os concorrentes - diz-se que a Ferrari teria conseguido chegar aos 3400 mm.

O peso também se tornou um ponto de atenção das equipes - a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) definiu uma diminuição de 30 kg, mas, segundo o Formula Tecnica, os motores estão pesando cerca de 34 kg.

Considerando que 10 kg a mais do limite mínimo causam uma perda de dois a quatro décimos por volta, conseguir mexer no comprimento total do carro pode ser uma variável crucial no momento de construir o monoposto.

Imagens entre o Bahrein e Austrália foram comparadas, pegando as principais equipes, e ficou determinado que a McLaren conseguiu fazer o MCL40 menor. Ao ser colocado ao lado, por exemplo, do SF-26, o carro construído em Woking pode ter encontrado uma maneira de otimizar a eficiência da aerodinâmica e o resfriamento. Essa redução foi obtida pela compactação do bloco da caixa de câmbio e do distanciador.

Sistema de refrigeração totalmente novo

Com essa aproximação das peças, a equipe de engenharia precisou repensar o sistema de refrigeração do carro. Teoricamente, o remodelamento dos sidepods e tampa do motor deveria beneficiar o desempenho do carro em todos os circuitos.

O reposicionamento dos radiadores nas laterais foi radical - o novo parece mais estreito e comprido, diferente do que está sendo usado nos outros carros. A tampa do motor também é completamente fechada nas laterais, mas com um 'escape' localizado na extremidade, um projeto diferente do último ano.

Agora a equipe tem como foco descobrir se esse projeto realmente terá o ritmo e o desempenho que é esperado, uma vez que, desde o início das corridas, a McLaren ainda não conseguiu ter resultados positivos. Oscar Piastri não conseguiu largar na Austrália e nem na China, somando pontos apenas na sprint, enquanto Lando Norris completou a primeira corrida, mas também ficou de fora da etapa de domingo em Xangai.

DOMÍNIO da APRILIA no Brasil: e aí, Márquez? DIOGO, problemas e BASTIDORES do Pódio Cast em Goiânia!

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo! 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - "Carro com três rodas", "nada resolve" e "problemas de equilíbrio": Albon detalha dificuldades da Williams
Próximo artigo Como Wolff se tornou o bilionário chefe da Mercedes na F1

Principais comentários

Mais de
Livia Veiga

F1: O que teria feito Wheatley deixar a Audi 11 meses após assumir como chefe de equipe?

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: O que teria feito Wheatley deixar a Audi 11 meses após assumir como chefe de equipe?

MotoGP: Moreira admite que foi procurado por Marc Márquez para 'conselhos' sobre Goiânia

MotoGP
MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Moreira admite que foi procurado por Marc Márquez para 'conselhos' sobre Goiânia

MotoGP: Dupla da Tech3 evita especulações sobre 2027

MotoGP
MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Dupla da Tech3 evita especulações sobre 2027

Últimas notícias

F1: Presidente da Ferrari aponta "responsabilidade e determinação para voltar mais forte" após 2025

Fórmula 1
GP do Japão
F1: Presidente da Ferrari aponta "responsabilidade e determinação para voltar mais forte" após 2025

F1: Bortoleto destaca trabalho duro da Audi antes do GP do Japão após não largar em Xangai

Fórmula 1
GP do Japão
F1: Bortoleto destaca trabalho duro da Audi antes do GP do Japão após não largar em Xangai

F1: Mercedes lança nova pintura para GP do Japão com desenho de lobo

Fórmula 1
GP do Japão
F1: Mercedes lança nova pintura para GP do Japão com desenho de lobo

F1: Quem alterou regra da taxa de compressão meses antes da temporada 2026?

Fórmula 1
GP do Japão
F1: Quem alterou regra da taxa de compressão meses antes da temporada 2026?