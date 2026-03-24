Os carros da Fórmula 1 de 2026 são menores do que os projetos do último ano. A distância entre eixos passou de 3600 mm para 3400 mm - tamanho máximo, mas não o mínimo. E é exatamente esse ponto que está sendo explorado pela McLaren, segundo análises de Giorgio Piola.

A equipe de Woking encontrou um 'pulo do gato' e conseguiu construir o carro sendo 35 mm menor do que os concorrentes - diz-se que a Ferrari teria conseguido chegar aos 3400 mm.

O peso também se tornou um ponto de atenção das equipes - a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) definiu uma diminuição de 30 kg, mas, segundo o Formula Tecnica, os motores estão pesando cerca de 34 kg.

Considerando que 10 kg a mais do limite mínimo causam uma perda de dois a quatro décimos por volta, conseguir mexer no comprimento total do carro pode ser uma variável crucial no momento de construir o monoposto.

Imagens entre o Bahrein e Austrália foram comparadas, pegando as principais equipes, e ficou determinado que a McLaren conseguiu fazer o MCL40 menor. Ao ser colocado ao lado, por exemplo, do SF-26, o carro construído em Woking pode ter encontrado uma maneira de otimizar a eficiência da aerodinâmica e o resfriamento. Essa redução foi obtida pela compactação do bloco da caixa de câmbio e do distanciador.

Sistema de refrigeração totalmente novo

Com essa aproximação das peças, a equipe de engenharia precisou repensar o sistema de refrigeração do carro. Teoricamente, o remodelamento dos sidepods e tampa do motor deveria beneficiar o desempenho do carro em todos os circuitos.

O reposicionamento dos radiadores nas laterais foi radical - o novo parece mais estreito e comprido, diferente do que está sendo usado nos outros carros. A tampa do motor também é completamente fechada nas laterais, mas com um 'escape' localizado na extremidade, um projeto diferente do último ano.

Agora a equipe tem como foco descobrir se esse projeto realmente terá o ritmo e o desempenho que é esperado, uma vez que, desde o início das corridas, a McLaren ainda não conseguiu ter resultados positivos. Oscar Piastri não conseguiu largar na Austrália e nem na China, somando pontos apenas na sprint, enquanto Lando Norris completou a primeira corrida, mas também ficou de fora da etapa de domingo em Xangai.

DOMÍNIO da APRILIA no Brasil: e aí, Márquez? DIOGO, problemas e BASTIDORES do Pódio Cast em Goiânia!

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!