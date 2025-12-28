F1: Carro de 2026 da McLaren é leiloado por R$ 63 milhões
Entrega não será feita até 2028, mas esse valor também garantiu várias visitas e benefícios com a equipe ao longo da temporada
O carro de 2026 da McLaren na Fórmula 1 ainda nem foi para a pista, mas já foi leiloado por 11,4 milhões de dólares (pouco mais de R$ 63 milhões). Essa venda coloca o monoposto como uma das máquinas mais caras já vendidas publicamente.
A grande surpresa é que os lances foram feitos antes mesmo do carro ser colocado na pista depois de dois títulos de construtores seguidos - em 2024 e 2025, além do título de pilotos com Lando Norris.
A partir de 2026, a F1 introduzirá uma revisão substancial do conjunto de regras que rege o chassi e as unidades de potência. Embora os carros mantenham um motor V6 de 1,6 litro, eles agora usarão uma divisão 50/50 entre combustão interna e energia elétrica. A aerodinâmica totalmente revisada, destinada a reduzir o arrasto e o ar sujo, nivelará ainda mais o campo de jogo.
O MCL40A segue essas regras e, portanto, o carro ainda não foi visto pelo público ou pelo licitante vencedor. Na verdade, o comprador não receberá o carro até 2028, depois que ele tiver concluído sua campanha nas mãos de Norris e Oscar Piastri. Por enquanto, o novo proprietário receberá um carro de exposição de 2025 para tornar a espera um pouco menos dolorosa.
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Para tornar o negócio ainda mais agradável, o comprador e cinco convidados de sua escolha visitarão o Centro de Tecnologia da McLaren, onde encontrarão os dois pilotos e o CEO da McLaren Racing, Zak Brown.
Eles também participarão do evento de lançamento do MCL40, bem como de uma série de corridas com a hospitalidade da equipe na F1, nas 24 Horas de Le Mans e nas 500 Milhas de Indianápolis.
