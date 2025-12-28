Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1: Jato de Verstappen pousa no Brasil; saiba destino do piloto

F1: Jato de Verstappen pousa no Brasil; saiba destino do piloto

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Jato de Verstappen pousa no Brasil; saiba destino do piloto
F1: Equipes pressionam FIA sobre polêmica com motor Mercedes e Red Bull; mudanças podem acontecer após seis corridas

F1: Equipes pressionam FIA sobre polêmica com motor Mercedes e Red Bull; mudanças podem acontecer após seis corridas

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Equipes pressionam FIA sobre polêmica com motor Mercedes e Red Bull; mudanças podem acontecer após seis corridas
F1: Antonelli arruma 'encrenca' em corrida de kart em Milton Keynes; entenda

F1: Antonelli arruma 'encrenca' em corrida de kart em Milton Keynes; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Antonelli arruma 'encrenca' em corrida de kart em Milton Keynes; entenda
F1: Norris confessa apoio inesperado de ex-campeão da MotoGP na briga pelo título

F1: Norris confessa apoio inesperado de ex-campeão da MotoGP na briga pelo título

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Norris confessa apoio inesperado de ex-campeão da MotoGP na briga pelo título
F1: Carro de 2026 da McLaren é leiloado por R$ 63 milhões

F1: Carro de 2026 da McLaren é leiloado por R$ 63 milhões

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Carro de 2026 da McLaren é leiloado por R$ 63 milhões
Qual o futuro de Lambiase, engenheiro de Verstappen, na F1?

Qual o futuro de Lambiase, engenheiro de Verstappen, na F1?

Fórmula 1
Fórmula 1
Qual o futuro de Lambiase, engenheiro de Verstappen, na F1?
F1: Ford dá atualização do desenvolvimento do motor com a Red Bull e projeta posição frente às outras montadoras

F1: Ford dá atualização do desenvolvimento do motor com a Red Bull e projeta posição frente às outras montadoras

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Ford dá atualização do desenvolvimento do motor com a Red Bull e projeta posição frente às outras montadoras
F1 - Verstappen nega 'clichê' sobre paternidade e automobilismo: "Lily não me deixou mais lento"

F1 - Verstappen nega 'clichê' sobre paternidade e automobilismo: "Lily não me deixou mais lento"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Verstappen nega 'clichê' sobre paternidade e automobilismo: "Lily não me deixou mais lento"
Fórmula 1

F1: Carro de 2026 da McLaren é leiloado por R$ 63 milhões

Entrega não será feita até 2028, mas esse valor também garantiu várias visitas e benefícios com a equipe ao longo da temporada

Alex Harrington
Editado:
Leilão da McLaren Racing

O carro de 2026 da McLaren na Fórmula 1 ainda nem foi para a pista, mas já foi leiloado por 11,4 milhões de dólares (pouco mais de R$ 63 milhões). Essa venda coloca o monoposto como uma das máquinas mais caras já vendidas publicamente.

Leia também:

A grande surpresa é que os lances foram feitos antes mesmo do carro ser colocado na pista depois de dois títulos de construtores seguidos - em 2024 e 2025, além do título de pilotos com Lando Norris.

A partir de 2026, a F1 introduzirá uma revisão substancial do conjunto de regras que rege o chassi e as unidades de potência. Embora os carros mantenham um motor V6 de 1,6 litro, eles agora usarão uma divisão 50/50 entre combustão interna e energia elétrica. A aerodinâmica totalmente revisada, destinada a reduzir o arrasto e o ar sujo, nivelará ainda mais o campo de jogo. 

O MCL40A segue essas regras e, portanto, o carro ainda não foi visto pelo público ou pelo licitante vencedor. Na verdade, o comprador não receberá o carro até 2028, depois que ele tiver concluído sua campanha nas mãos de Norris e Oscar Piastri. Por enquanto, o novo proprietário receberá um carro de exposição de 2025 para tornar a espera um pouco menos dolorosa.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Para tornar o negócio ainda mais agradável, o comprador e cinco convidados de sua escolha visitarão o Centro de Tecnologia da McLaren, onde encontrarão os dois pilotos e o CEO da McLaren Racing, Zak Brown. 

Eles também participarão do evento de lançamento do MCL40, bem como de uma série de corridas com a hospitalidade da equipe na F1, nas 24 Horas de Le Mans e nas 500 Milhas de Indianápolis.

MELHORES DO ANO! Norris? Verstappen? Quem mandou BEM na F1 em 2025? | PODCAST MOTORSPORT.COM

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Qual o futuro de Lambiase, engenheiro de Verstappen, na F1?
Próximo artigo F1: Norris confessa apoio inesperado de ex-campeão da MotoGP na briga pelo título

Principais comentários
Mais de
Alex Harrington
'F1', filme de Brad Pitt, é pré-selecionado em cinco categorias ao Oscar

'F1', filme de Brad Pitt, é pré-selecionado em cinco categorias ao Oscar

Fórmula 1
Fórmula 1
'F1', filme de Brad Pitt, é pré-selecionado em cinco categorias ao Oscar
Norris mostra capacete dourado para comemorar primeiro título mundial na F1

Norris mostra capacete dourado para comemorar primeiro título mundial na F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Norris mostra capacete dourado para comemorar primeiro título mundial na F1
VÍDEO F1: Verstappen conforta Antonelli após pedido de desculpas do italiano em Abu Dhabi

VÍDEO F1: Verstappen conforta Antonelli após pedido de desculpas do italiano em Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
VÍDEO F1: Verstappen conforta Antonelli após pedido de desculpas do italiano em Abu Dhabi

Últimas notícias

F1: Jato de Verstappen pousa no Brasil; saiba destino do piloto

F1: Jato de Verstappen pousa no Brasil; saiba destino do piloto

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Jato de Verstappen pousa no Brasil; saiba destino do piloto
F1: Equipes pressionam FIA sobre polêmica com motor Mercedes e Red Bull; mudanças podem acontecer após seis corridas

F1: Equipes pressionam FIA sobre polêmica com motor Mercedes e Red Bull; mudanças podem acontecer após seis corridas

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Equipes pressionam FIA sobre polêmica com motor Mercedes e Red Bull; mudanças podem acontecer após seis corridas
F1: Antonelli arruma 'encrenca' em corrida de kart em Milton Keynes; entenda

F1: Antonelli arruma 'encrenca' em corrida de kart em Milton Keynes; entenda

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Antonelli arruma 'encrenca' em corrida de kart em Milton Keynes; entenda
F1: Norris confessa apoio inesperado de ex-campeão da MotoGP na briga pelo título

F1: Norris confessa apoio inesperado de ex-campeão da MotoGP na briga pelo título

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Norris confessa apoio inesperado de ex-campeão da MotoGP na briga pelo título

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros