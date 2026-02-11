F1: Carro e motor Red Bull "são referência" em teste do Bahrein, afirma Wolff
Chefe da Mercedes minimizou entusiasmo sobre unidade de potência da Mercedes e enfatizou rival austríaca
O chefe da Mercedes na Fórmula 1, Toto Wolff, acredita que a Red Bull Ford Powertrains começou com a melhor unidade de potência nos testes da categoria no Bahrein.
Durante um período em que a Honda decidiu se retirar da F1, decisão que mais tarde foi revertida (a marca japonesa fechou parceria com a Aston Martin), o ex-chefe do time austríaco, Christian Horner, levou adiante a decisão da Red Bull de começar a produzir unidades de potência internamente. Após fechar contrato para ter o apoio da Ford, a operação começou em Milton Keynes.
Embora a Red Bull tenha contratado vários funcionários de outras fabricantes de motores, incluindo a Mercedes, as expectativas iniciais eram de que a equipe enfrentaria uma batalha difícil para que suas primeiras unidades de potência fossem competitivas desde o início de 2026 .
Mas o DM01, batizado em homenagem ao falecido presidente da Red Bull, Dietrich Mateschitz, surpreendeu amigos e adversários ao se mostrar confiável desde o início no shakedown de Barcelona, e tanto seu motor V6 quanto sua implantação híbrida mostraram sinais promissores.
De acordo com Wolff, cuja Mercedes foi considerada a favorita da pré-temporada após o shakedown, a Red Bull deu mais um passo na primeira manhã de testes no Bahrein para extrair desempenho da importantíssima implantação de energia.
“Bem, eu esperava que eles fossem piores do que são, porque fizeram um trabalho muito bom”, disse Wolff depois que Max Verstappen liderou a sessão da manhã desta quarta-feira. “O carro e a unidade de potência são a referência no momento, eu diria. E então, obviamente, você tem Max no carro, essa combinação é forte”.
Quando questionado sobre por que achava que o motor da Red Bull, que também é utilizado pelo carro irmão da Racing Bulls, era a referência, ele respondeu: “Veja a distribuição de energia hoje. Eles são capazes de distribuir muito mais energia nas retas do que todos os outros. Quero dizer, em voltas consecutivas".
“Já vimos isso antes em uma única volta, mas agora vimos em 10 seguidas com o mesmo tipo de uso em retas. Eu diria que, hoje, no primeiro dia oficial de testes, que sempre tem uma ressalva, eles estabeleceram a referência", continuou.
A surpreendente admissão de Wolff veio enquanto a saga sobre o truque da taxa de compressão da Mercedes continua, com as rivais ainda tentando forçar uma mudança nas regras antes da Austrália, o que poderia deixar o time alemão e suas equipes clientes em desvantagem.
Mas o austríaco afirma que os comentários em torno de suas unidades de potência foi exagerado. “Acho que todos ficaram um pouco empolgados demais com o desempenho das equipes equipadas com motores Mercedes”, acrescentou. “E acho que nossos colegas de outras marcas se empolgaram um pouco, achando que isso poderia ser embaraçoso, o que eu não acho que seja de forma alguma".
