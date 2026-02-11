Pirelli, fornecedora de pneus da Fórmula 1, ficou agradavelmente surpresa com os carros de 2026, após temores iniciais de que os níveis de desempenho seriam semelhantes aos da Fórmula 2.

Este ano será introduzida a maior reformulação regulatória da história da F1, com um chassi aproximadamente 32kg mais leve e com downforce significativamente menor, enquanto as unidades de potência agora dependem mais da energia elétrica.

Isso sucede quatro anos de carros com efeito solo, que estavam entre os mais potentes da história da F1, mas os tempos de volta impressionantemente rápidos não necessariamente se traduziram em corridas emocionantes.

Muitos GPs em 2025, por exemplo, foram relativamente estáticos, com 16 das 24 corridas vencidas a partir da pole position e, embora ainda reste ver se 2026 trará melhorias, as simulações iniciais são positivas para a Pirelli.

A fabricante italiana de pneus está confiante de que os carros não terão uma queda significativa em relação aos seus predecessores, apesar de que, há dois anos, quando as regras foram anunciadas, havia preocupações de que a diferença entre a F1 e a F2 seria muito menor.

Isso ocorre após o primeiro teste coletivo de 2026 em Barcelona no mês passado, com a F1 no Bahrein esta semana para um dos dois testes oficiais de pré-temporada antes da abertura em Melbourne, em março.

Oliver Bearman, Haas Photo by: Formula 1

"Ainda é cedo para dizer, mas as equipes têm muitas ferramentas de coleta de dados nos carros [na pré-temporada]", disse o diretor técnico de monopostos da FIA, Jan Monchaux.

"Eles não estão rodando com o peso que poderiam alcançar. Não sabemos quanto combustível estão usando, mas a sensação geral é que os carros estão onde esperávamos, talvez até melhor do que nossas previsões".

Isso significa que os tempos de volta estarão muito mais próximos do que foi visto nas últimas temporadas, mas isso deve acontecer de forma consistente apenas mais para o final do ano, quando as equipes tiverem dominado completamente as novas regras.

Isso também depende das características do circuito, pois a aerodinâmica ativa e o gerenciamento de energia terão papéis-chave nessas regras; podem ser usados mais em algumas pistas do que em outras, então haverá momentos em que a redução do downforce será evidente.

"Vai depender muito da pista", acrescentou Monchaux. "Mas em algumas pistas no início da temporada, os carros terão um ritmo de corrida semelhante ao que tiveram em 2025. Em outras, podem ficar alguns segundos atrás, vai variar. Mas as equipes já estão preparando atualizações. Então, não tenho dúvidas de que em alguns meses as equipes já terão recuperado essa margem em relação a 2025'.

Uma das pistas que o colega de Monchaux, Mario Isola, diretor da divisão esportiva da Pirelli, acredita que pode apresentar níveis semelhantes aos de 2025 é o Bahrein.

Embora ele não espere que isso aconteça no teste desta semana - Max Verstappen fez a volta mais rápida na primeira manhã com 1m35.433s, cerca de seis segundos mais lento que o melhor tempo do pré-temporada do ano passado - isso deve entrar em cena para o segundo teste de três dias no Bahrein, de 18 a 20 de fevereiro, e para o GP em abril.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Alguém disse que os carros de 2026 serão muito mais lentos, que vão devagar", disse Isola. "Eu não acho que vão devagar. Vimos em Barcelona, eles estavam cerca de dois segundos e meio mais lentos do que no ano passado na corrida, então não estamos tão longe assim".

"Considere que ninguém forçou em Barcelona, ninguém testou o desempenho real de corrida lá. Além disso, quando há novas regras, há uma curva de desenvolvimento inicial importante".

"Recebemos simulações do Bahrein que nos dizem que eles não estarão longe... Na verdade, estarão substancialmente alinhados com os tempos que vimos no ano passado e isso é bastante surpreendente para um carro tão novo".

"Então, talvez, no primeiro teste no Bahrein, eles não vão forçar ao máximo e veremos tempos de volta que não serão tão consistentes, mas o fato de que já nas simulações [as equipes] nos dizem que o desempenho está alinhado com o do ano passado significa que não teremos uma F1 lenta".

"Fizemos um teste em clima frio na Espanha, com a pista não nas melhores condições, e estávamos dois, três segundos atrás dos tempos do ano passado", concluiu.

ROUBO ou GENIALIDADE? MOLINA disseca ‘TRUQUE’ da MERCEDES e analisa BORTOLETO, Aston e Ferrari

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!