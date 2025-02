Um ano e meio após dar os primeiros passos judiciais em busca do título mundial de Fórmula 1 de 2008, a Corte Inglesa agendou as primeiras audiências para o caso de Felipe Massa.

Entre os dias 28 e 31 de outubro, representantes da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), da Formula One Management (FOM) e Bernie Ecclestone estarão presentes para tratar os aspectos legais relevantes do processo.

A decisão de Massa sobre judicializar aquele campeonato veio após Ecclestone admitir que ele e Max Mosley (presidente da FIA à época) souberam da batida proposital de Nelsinho Piquet em Singapura antes do término da temporada de 2008 e que não tomariam qualquer atitude para “não manchar a imagem” da F1, em entrevista ao site F1-Insider.

A defesa de Massa alega que o brasileiro teria sido vítima de uma conspiração da parte da FIA e da FOM, não sobre a batida de Nelsinho Piquet, mas sobre os passos seguintes, com as entidades deliberadamente não tomando uma ação mesmo após terem conhecimento do caso.

MARTÍN PERDE ABERTURA DA MOTOGP! BMW comprando a KTM? Acosta 'provoca' Márquez, GP Brasil e RECORDES

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MARTÍN PERDE ABERTURA DA MOTOGP! BMW comprando a KTM? Acosta 'provoca' Márquez, GP Brasil e RECORDES

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!