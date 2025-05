A Fórmula 1 completa 75 anos no dia 13 de maio de 2025 e, como parte das celebrações, a categoria fará uma maratona de 24h de corridas e momentos 'icônicos' da categoria ao longo de todos estes anos.

A exibição da série de corridas começará com o GP da Austrália de 2010, que ficou marcado pela primeira vitória de Jenson Button como piloto da McLaren - depois de deixar a Brawn no fim da temporada anterior. Robert Kubica foi o segundo colocado e o brasileiro Felipe Massa, na Ferrari, completou o pódio.

Depois, seguirá com o GP do Canadá de 2011. A corrida é bastante lembrada por conta do caos. Foram mais de quatro horas de duração, muita chuva e o safety car precisou ser acionado seis vezes. Button foi o vencedor da etapa, depois de pressionar Sebastian Vettel, que acabou errando na última volta, sendo superado, então, pelo piloto da McLaren. O alemão chegou em segundo e Mark Webber foi o terceiro.

O GP de Mônaco de 2018 é o terceiro da lista. A corrida no principado é considerada a prova de redenção do australiano Daniel Ricciardo - em seu último ano na Red Bull. Depois de perder a vitória em 2016 por um erro da equipe nos boxes, Ricciardo consegue vencer em Monte Carlo. Contudo, triunfa com um problema importante no motor que quase o tira da prova, além de segurar o ímpeto de Vettel - já na Ferrari. Lewis Hamilton foi o terceiro naquela ocasião.

Race winner Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, with his trophy Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

A quarta corrida exibida, será o GP da Alemanha de 2019. A prova ficou marcada por sete abandonos, além do fiasco da Mercedes em uma corrida que celebrava os 125 anos da equipe no automobilismo. A vitória ficou com Max Verstappen, Sebastian Vettel - que rodou, caiu para as últimas colocações - foi o segundo e Daniil Kvyat fechou o pódio.

Em sequência, virá o GP do Brasil de 2008. Lewis Hamilton e Felipe Massa disputavam o título naquele ano e a corrida em Interlagos poderia decretar o título ao britânico dependendo de uma combinação de resultados que, no fim, aconteceu. A corrida foi vencida por Massa, mas o quinto lugar de Hamilton garantiu o título ao piloto da Mercedes. Alonso e Kimi Raikkonen completaram o pódio.

Sergio Perez, Racing Point, 1st position, celebrates in Parc Ferme Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

O GP do Sakhir de 2020 é o penúltimo da lista. Uma corrida que traz acontecimentos antes mesmo da prova no domingo. Pietro Fittipaldi substitui Romain Grosjean - após o acidente no Bahrein - e George Russell assumiu o lugar de Lewis Hamilton na Mercedes, pois o heptacampeão estava com COVID-19. Na pista, a prova contou com a vitória do mexicano Sergio Pérez, ainda 'trajado' de Racing Point, a 'não-vitória' de Russell após uma bagunça da Mercedes no pitstop e um pódio bem diferente: Pérez, Esteban Ocon e Lance Stroll - companheir de equipe do mexicano.

Por fim, o GP de Las Vegas de 2024 encerrará a exibição. A corrida nos Estados Unidos teve Max Verstappen se sagrando tetracampeão, a Ferrari se enfiando em confusão de estratégia com Charles Leclerc e Carlos Sainz - que ficou com o P3, além da dobradinha da Mercedes com Russell e Hamilton.

DESMAIO 'com' Hamilton, ALONSO 'intimidador', AFETO de LAUDA e PIQUET: a VIDA E OBRA de MARI BECKER

Watch: DESMAIO 'com' Hamilton, ALONSO 'intimidador', AFETO de LAUDA e PIQUET: a VIDA E OBRA de MARI BECKER

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate NORRIS X PIASTRI, volta de COLAPINTO e MOMENTO de BORTOLETO

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!